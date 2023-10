Charles Roberts, presidente del Jockey: "Hoy conduce el club la familia"

Lucas Correa

Hablar con Charles Roberts es como hablar con ese tío fanático que contagia a sus hijos y sobrinos y los vuelve igual de hinchas que él de un club. En este caso del Jockey. No obstante, intenta por momentos tomar la mayor distancia posible para, en su rol de presidente, ser equilibrado y razonable. Conoce la responsabilidad que conlleva presidir tal institución y guarda las camisetas y bufandas en el cajón para ponerse la camisa y la corbata. Al menos un rato.

A la hora de la presentación, Roberts le dice a Cadena 3 Rosario: “Tengo 59 años. Soy presidente del Jockey Club desde hace casi 8 años. Primero fui vicepresidente y antes fui presidente del fútbol de menores. Siempre atado al deporte. Además, soy abogado y me dedico a la profesión hace más de 35 años. Mi vida ha sido siempre el club y le estoy devolviendo algo de todo lo que me dio en mi infancia, adolescencia y adultez. Es cierto que te lleva mucho y es complejo en épocas difíciles como las que estamos atravesando, pero lo estoy haciendo con mucho orgullo y placer”.

Charles hizo fútbol, tenis, hockey, nado, bicicleta, running (hasta que sus rodillas se lo permitieron). “Jugué al rugby. Al golf no jugué, nunca me llamó y mirá que tenemos unas canchas hermosas. Tendría que jugar ahora de grande porque todos mis amigos juegan. Pero a todos los deportes que pude los practiqué”, agrega el dirigente.

Roberts transita su cuarto período a cargo de la presidencia del club que cuenta con 5400 socios pero que en la suma de personas que ingresan al establecimiento entre familiares a cargo y adherentes alcanza las 15400 personas. “Es una ciudad, con todas sus cosas buenas y sus cosas malas”, compara.

Actividades deportivas

De memoria, sin repetir y sin soplar, el presidente dice: “Fútbol, rugby, hockey, tenis, vóley, fútbol de salón, todo masculino y femenino, salvo rugby pero ya se está trabajando en eso. Natación, tres gimnasios en el club. Caminatas, running, golf, polo, equitación, judo, esgrima (que fue el primer deporte que se practicó en el club). Casino, Cartas, torneos de truco, mirá los mentirosos que tenemos dentro del club” (risas).

Además, contó que en el club hay equinoterapia para personas con discapacidades y golf adaptado. Respecto a esto, reflexiona: “Es muy motivante ir a verlo. En equinoterapia se genera una relación entre el chico y el caballo que vos no te imaginás el cariño y lo lindo que es verlo. Una expresión de solidaridad entre un animal y una persona que es muy lindo”.

Actividades sociales, culturales y solidarias

La institución, además del deporte, se caracteriza por organizar eventos culturales. A propósito de esto, Roberts explica: “Tenemos una subcomisión de cultura donde se traen distintos eventos, tanto musicales como culturales de disertación o presentaciones de libros que se hacen en la sede del centro y algunos en el country. El sábado pasado, por ejemplo, vino una banda que repasó temas de los Beatles a beneficio de la cocina solidaria, porque también nosotros tenemos un departamento de ayuda solidaria, donde se trabaja mucho en la asistencia del barrio. Estamos asociados a Los Tigres, de Barrio Gráfico, donde participan chicos en hockey y en rugby y en actividades recreativas donde nosotros colaboramos con ellos con la atención y el mantenimiento de la cancha, las pelotas y cuando juegan partido les prestamos las canchas del Jockey”, indica, mostrando los lazos de las actividades culturales, lo que se recauda y lo que vuelve a la sociedad.

“También tenemos un comedor en el que socios del club, todos los martes, hacen comida para 300 personas y preparan 300 raciones para el barrio: comida nutritiva en base a requisitos que nos pasan los nutricionistas”, agrega.

Pasión, tradición y cambios

¿Cómo explicarle a alguien de afuera qué es el Jockey? Se le pregunta a Roberts. “Pasión”, retruca enseguida y agrega. “¿Es explicable? Y es muy difícil. Y te lo voy a contestar con una pregunta. ¿Cómo podés entender que una persona le dedique un día entero al club? Que todos los días vaya al mediodía y el sábado se lo dedique entero al club y lo haga ad honorem. ¿Qué tiene que tener esa persona? Es lo que sentimos cada uno de los que trabajamos dentro del club, en distintos lugares y en distintas ubicaciones. Yo estoy como presidente, pero fui presidente de la sub comisión de fútbol de menores y lo hice con la misma felicidad que lo hago hoy acá. Y te garantizo que me amargo millones de veces y muchas veces de noche no duermo porque las responsabilidades son muy grandes”.

En noviembre de 2021 los socios acordaron en asamblea se pemita a las mujeres ser socias del club. Algunos meses más tarde, en febrero de 2022, lo aprobó la Inspección General de Personas Jurídicas. En su momento fue noticia, se viralizó y reforzó algunos preconceptos para con el club. El presidente, al ser consultado por la convivencia entre la tradición del club y los cambios sociales fue claro: “La historia arranca en 1900 cuando nace el club. La institución tenía una forma y una realidad social a la cual debió su origen. En ese entonces, en la sociedad era el hombre el que comandaba, manejaba y elegía. No se entendía a la mujer como parte. Esas formas fueron variando y el deporte, dentro de su realidad, va variando también. La realidad es que hoy conduce el club la familia, es muy difícil hoy querer ser de una forma totalmente opuesta al mundo: el club se aggiornó técnica y jurídicamente y sucedió lo que informalmente ya estaba reconocido: que la mujer sea parte del club. Y hoy la mujer es parte del club”.

El mejor club del mundo y su vínculo con la ciudad

Roberts es consultado: ¿Qué le debe el Jockey a la ciudad y ésta al club? La respuesta es clara. “En una reunión que tuve cuando Lifschitz era gobernador hicieron la presentación del Plan Abre. Me invitaron porque lo hicieron en Barrio Gráfico y hablamos muy claramente: nosotros podríamos perfectamente haber construido una pared de siete metros y con esa pared ocultábamos al barrio Los Gráficos; pero lo ocultábamos, no lo cambiábamos. Yo soy un convencido de que hay que participar y cambiar. No sé si hemos logrado mucho, pero te puedo garantizar que a esos chiquitos que están dando vueltas y que pueden ir a jugar a Caranchos o a Old Resian porque el estatuto así lo permite, nosotros los estamos ayudando para que el día de mañana sean mejores personas”.

El presidente le dedicó un párrafo a la Municipalidad de Rosario, institución con la que tiene más relación y contacto. “Siempre nos han valorado nuestro trabajo y nosotros hemos apoyado mucho a cada evento deportivo que quiso hacer la municipalidad dentro de la ciudad, prestando nuestras instalaciones desinteresadamente”.

Nosotros colaboramos con clubes de barrio y apadrinamos clubes dándoles medios para que puedan seguir disfrutando los chicos de las actividades y lo hacemos con gusto”, agrega. ¿Qué nos deben agradecer? Creo que estamos haciendo que Rosario crezca porque en cada evento que hacemos ocupamos la capacidad hotelera. Hace dos semanas hicimos el internacional de golf: trajo más de 400 personas. Hicimos el internacional de equitación: trajo 350 jinetes. Implica 350 caballos, 350 personas que saltan, más sus familiares. Había más de 1200 personas. Capacidad hotelera completa con el club. O sea, somos un lugar que genera mucho beneficio a la ciudad”, suma.

“Somos el mejor club del mundo. Y no lo digo como presidente, aunque estoy orgulloso de decirlo. No se me cae nada. Han venido de Nueva Zelanda, de Inglaterra, de España, de Estados Unidos. De Suramérica vinieron todos y no pueden creer lo que nosotros tenemos. Y eso es Rosario, no es el club solamente. Si vos en Rosario tenés el mejor club del mundo qué decis: puedo visitar Rosario. Vos tenés el mejor jugador del mundo. ¿Cómo se llama? Messi. ¿De dónde es? De Rosario. Es una marca registrada. ¿El Monumento a la Bandera dónde está? En Rosario. Son hitos”, resaltó.

El Jockey que se viene

Para saber qué se viene, Roberts es consultado acerca de lo que planean a futuro. Y el presidente responde: “Hicimos una nueva cancha de hockey, dos canchas de rugby e iluminamos todas las canchas de fútbol. Después hicimos todo lo que es el sistema cloacal y el sistema de agua corriente nuevo, porque tenía más de 70 años. Estamos haciendo con grupo Oroño un efector médico. Seremos el único club con efector médico propio el cual, a su vez, podrán usar ciudadanos de Rosario porque no es sólo para socios. Se podrá ingresar por Wilde. En Fisherton no hay. El Sanatorio de la Mujer está en el shopping abierto, pero lindando con Funes. En Fisherton no tenemos dos o tres: el dispensario, el policlínico y no tenemos más nada. En noviembre se inaugura”.

Para finalizar, Roberts menciona otro de los proyectos que se traen entre manos. “Si Dios quiere y esperemos que el país no nos sorprenda mucho más, estamos pensando en hacer una cancha de futsal para estadio cubierto porque nos está faltando. Estamos trabajando y tratando de generar algo en una zona que sea interesante también para la ciudad de Rosario”.