Central tuvo el empate en la última, pero cayó ante Platense

Rosario Central cayó ante Platense en Vicente López, en un partido correspondiente a la fecha 15 de la Liga Profesional de Fútbol. El Canalla necesitaba una victoria para reinsertarse en la pelea del torneo, pero no mostró un gran juego ante el Calamar y sumó su tercer encuentro consecutivo sin obtener un triunfo.

Casi desde el vestuario Central salió en desventaja. A los 9' del primer tiempo, Guido Mainero venció la defensa de Jorge Broun luego de un centro rastrero de Bautista Barros Schelotto. que lo dejó en el área chica para con solo tocarla poder festejar el primero de la noche en Vicente López.

El duelo tuvo pocas situaciones claras de gol, con Enzo Copetti y Mateo Pellegino a puro contacto con los centrales rivales, respectivamente.

Sin embargo, sobre la hora Central tuvo la oportunidad de llevarse un punto de Vicente López. Un centro de Maxi Lovera dio en la mano del ex Newell's Iván Gómez y el árbitro Merlos dispuso penal tras revisarla en el VAR.

Fue el mismo Lovera quien se hizo cargo del disparo desde los 12 pasos, pero lo estrelló en el palo derecho de Cozzani sobre el tiempo de descuento. Así, el Canalla sumó su segunda derrota en tres partidos y no logra levantar.

El equipo dirigido por Matías Lequi recuperó a su arquero titular, Jorge Broun, quien no participó en el empate ante Talleres en Arroyito. Sin embargo, Marco Ruben aún no alcanzó su mejor estado físico y se quedó fuera de la convocatoria. Además, el Canalla no pudo contar con Carlos Quintana, Emanuel Coronel y Agustín Módica.

Por su parte, Platense llegaba tras un empate 1-1 ante Estudiantes en La Plata, y sumaba dos partidos sin ganar tras la derrota contra San Lorenzo en la fecha anterior.

Formaciones

Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Mallo, Barbieri, Agustín Sández; Franco Ibarra, Mauricio Martínez; Jonatan Gómez, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Matías Lequi.

Platense: Juan Pablo Cozzani; Bautista Barros Schelotto, Juan Pablo Pignani, Gastón Suso, Sasha Marcich; Guido Mainero, Fernando Juárez, Leonel Picco; Vicente Taborda, Franco Minerva y Mateo Pellegrino. DT: Favio Orsi.