FOTO: Camión volcó y se llevaron la carga: "Les dije que no había problema".

Un siniestro vial ocurrido en el puente que cruza el arroyo Ludueña, en la ruta hacia Rosario, provocó el corte total de la traza de ingreso a la ciudad.

El incidente se produjo cuando un camión volcó su acoplado, que transportaba una carga de granos de maíz, quedando esparcidos sobre la calzada.

El conductor del camión explicó al móvil de Cadena 3 Rosario que el accidente ocurrió al intentar esquivar a otro vehículo. "Quise clavar los frenos porque si no lo iba a chocar y no alcancé a frenar, lo esquivé, y cuando lo esquivé volqué el acoplado", relató.

A pesar de perder toda la carga, el chasis del camión permaneció intacto. El conductor mencionó que ahora debe realizar la denuncia para el seguro ya que la carga estaba asegurada.

La situación atrajo a varios curiosos de la zona, quienes se acercaron con bolsas y canastos para recoger el maíz esparcido.

"Me preguntaron si podían llevarse la carga, y les dije que sí, que no había problema", comentó el conductor, quien se mostró aliviado por no haber sufrido lesiones graves.

Informe de Agostina Meneghetti.