Balearon dos sedes policiales en pocos minutos: un herido y amenazas escritas

En un doble episodio que resalta la inquietante inseguridad que afecta a la ciudad, la sede de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de Rosario fue atacada por segunda vez. A los pocos minutos, atacaron el destacamento policial ubicado en Grandoli al 3900. En ambos casos, dejaron notas intimidatorias.

El suceso tuvo lugar este viernes por la tarde, cerca de las 19 horas, en la zona de Lamadrid al 500. Fueron al menos nueve disparos, ejecutados por dos individuos desde una moto, y las versiones preliminares indican que dejaron una nota.

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Claudio Brilloni, proporcionó detalles sobre el incidente en a Cadena 3 Rosario.

"Aproximadamente a las 18:55 me encontraba recorriendo Tablada cuando escuché disparos de arma de fuego y comencé a recabar información. Me anoticiaron de que había disparos contra la AIC de Lamadrid al 500. Me constituí inmediatamente, afortunadamente no hay víctimas. El personal policial resultó ileso", precisó.

Y agregó: "Escuché unas nueve detonaciones. Se están realizando las primeras pericias y, por los impactos y donde fueron halladas las cápsulas, puedo inferir que los disparos fueron dirigidos hacia la entrada de manera intimidatoria o como mensaje."

El funcionario enfatizó que aún se encuentra en proceso el relevamiento de medidas para obtener una comprensión más completa del incidente. Brilloni compartió que, según los testimonios de personas presentes en el lugar, los agresores, luego de efectuar los disparos, se dieron a la fuga rápidamente.

Ataque al destacamento del “Tanque”

En tanto, poco después de los disparos contra AIC, balearon el destacamento policial en Grandoli al 3900. Una persona que estaba por el lugar resultó herida y las balas impactaron, además, contra una sandwichería cercana.

La dueña del local contó lo sucedido al móvil de Cadena 3 Rosario: “Estábamos trabajando adentro del local y escuchamos varios disparos. Por supuesto, en ese momento no salimos, esperamos unos segundos y bueno, empezó toda la gente a amontonarse, vimos que era la parada del colectivo y nos enteramos que había una persona tirada y que, aparentemente, solo por estar ahí ligó los disparos”.

Sobre el impacto a su negocio, declaró: “Uno de los chicos que está en la cocina incluso hasta sintió el ruido de la bala que pegó en la pared. Por suerte no pasó nada, estábamos con la puerta semiabierta, las balas pasaron más arriba de la puerta. También a veces uno no se da cuenta y se expone al peligro sin querer”.

Informe de Agostina Meneghetti.