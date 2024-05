Atacaron la Municipalidad de Roldán: "No descartamos trasfondos políticos"

Un grupo de aproximadamente 12 trabajadores que están incluidos en el fondo de ayuda municipal (FAM) agredieron las instalaciones municipales de Roldán en la mañana de este martes. Según indicaron oficialmente, los sujetos rompieron vidrios y ventanas del ingreso. También atacaron con piedras el frente de la Municipalidad.

En su accionar, pusieron en riesgo la integridad de los empleados municipales y los vecinos que se encontraban dentro de la dependencia realizando diferentes trámites administrativos. En ese marco, tuvieron que resguardarse para evitar ser alcanzados por las piedras arrojadas por los manifestantes.

Desde la Municipalidad de Roldán afirmaron que desde hace unos días este grupo de personas, quienes habían estado reclamando aumentos, recibieron un incremento de más 25 por ciento por parte del Ejecutivo. Sin embargo, considerando esto como insuficiente, el reclamo continuó esta mañana.

"Un grupo de gente que trabaja para la Municipalidad por medio de planes se hicieron presentes en la puerta de la Municipalidad y rompieron las puertas blindex. Pusieron en riesgo a la gente", contó el intendente Daniel Escalante en diálogo con Alberto Lotuf en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

El funcionario destacó que en poco más de dos años pudieron "regularizar" a muchas de las personas que están en esa situación. Los atacantes ya se encuentran detenidos. "Es un daño a todos los roldanenses", indicó.

Del mismo modo, afirmó que no descartan teorías de trasfondos políticos respecto del ataque. "La gente del ex intendente Pedretti estaba hace un rato hablando con este grupo de gente. Todo este tipo de cosas hace que no descartemos nada", planteó. Además, denunció la existencia de un "micrófono oculto".

"Desde el Municipio, respetamos el reclamo salarial, pero repudiamos enfáticamente estos actos violentos que ponen en riesgo la integridad del resto de los empleados municipales y de los vecinos", expresaron en un comunicado oficial.

El intendente, Daniel Escalante, instruyó al área Legal y Técnica del municipio para que proceda con la denuncia contra aquellos que perpetraron el ataque al edificio municipal.