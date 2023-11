Turno Noche Rosario Argentino ganador premio fotografía: "Dejé el tenis profesional a los 18 años" Audio

El sueño de Nicolás Marín Benítez era ser tenista profesional. El joven de San Miguel, Buenos Aires, admiraba a Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic, sin embargo, vio que las posibilidades de llegar eran remotas y se decidió a buscar nuevos rumbos, que lo llevaron a recibir el premio al Mejor Fotógrafo Ambiental del 2023, en la categoría "Recuperando la Naturaleza".

Con 18 años empezó a estudiar en la escuela de creativos. Frustrado, profundizó en distintos cursos, donde dio rienda suelta a uno de fotografía “con un celular que era malísimo”, según contó en Turno Noche, por Cadena 3 Rosario.

“Mi papá de alguna manera se sintió decepcionado porque soñaba con verme en la tele, pero creo que con el pasar de los años llegó a estar orgulloso”, contó.

Nicolás entró en el mundo de las agencias de comunicación, y notó que las rutinas no le gustaban. Entonces, llegó a él un anuncio que buscaba un fotógrafo submarino al que aplicó. “De más de 1.300 personas me eligieron a mí, con 18 años. Me embarqué en una travesía a la isla de Cozumel. Hoy suena bien pero en ese momento fue un proceso difícil”, contó.

“Después de mandar la solicitud me empecé a contactar con biólogos para entender las especies a las que fotografiaba”, continuó Marín Benítez. Con la información en la mano, formó una comunidad a la que mostró sus fotos y concientizó sobre las situaciones que atraviesan las poblaciones marinas.

“Yo no quería que la gente pensara que los tiburones son aburridos, sino que entendieran por qué son tan importantes en el ecosistema”, dijo. Luego, empezó a trabajar con Disney. “Después Nat Geo quiso conocer mi trabajo. Tuvimos una llamada y me dijeron que tenía perfil de explorador, algo que yo había buscado pero no encontraba como”, afirmó.