Zelenski no quiere desplazarse a Moscú e invita a Putin a Kiev

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, rechazó desplazarse a Moscú para reunirse con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, informaron medios internacionales.

Así desechó una propuesta de ese par que el mandatario ucraniano interpreta como un intento de prolongar la guerra y respondió a su enemigo que puede viajar a Kiev a reunirse con él.

“Puede venir él a Kiev” a reunirse, señaló este sábado Zelenski en una entrevista a la cadena de televisión estadounidense ABC desde Ucrania.

El líder ucraniano afirmó que no puede ir a Moscú mientras su país está siendo atacado por Rusia y comentó que Putin sólo sugiere Moscú como táctica dilatoria.

“No puedo ir a Moscú cuando mi país está bajo el fuego de misiles, bajo ataques cada día. No puedo ir a la capital de este terrorista. Es comprensible y él lo entiende”, puntualizó.

Hablando en inglés, Zelenski advirtió que no se puede confiar en Putin y que este estaba “jugando” con Estados Unidos, apunta la versión que publicó de este tema el sitio dw.

El cambio de postura de Polonia

Mientras tanto, Polonia cambió de postura respecto de Ucrania, desde el momento en que el ministro de Relaciones Exteriores de este país, Radoslaw Sikorski, apuntó que su vecino “debe permanecer dentro de las fronteras que es capaz de defender”.

Hasta ahora, la postura pública de Varsovia era que el país vecino debía preservar los límites de 1991, apuntó el sitio Actualidad RT.