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Un guardia de honor se desmayó junto a Emmanuel Macron en plena recepción oficial

El hecho ocurrió durante la llegada del presidente de Eslovaquia, Peter Pellegrini. VIDEO.

12/11/2026 | 10:50Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Un guardia de honor se desmayó junto a Macron.

FOTO: Un guardia de honor se desmayó junto a Macron.

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Un imprevisto alteró este miércoles la rigurosidad del protocolo diplomático en el Palacio del Elíseo, en París. Un integrante de la guardia de honor francesa se desmayó de manera repentina mientras custodiaba la entrada principal de la sede presidencial, instantes antes de que el presidente Emmanuel Macron recibiera oficialmente a su par de Eslovaquia, Peter Pellegrini.

La secuencia, que quedó registrada por las cámaras de transmisión oficial y se viralizó rápidamente en las redes sociales, generó momentos de profunda tensión en el patio de honor. En las imágenes se observa cómo el efectivo —ataviado con el uniforme de gala y sosteniendo su sable reglamentario— comienza a perder la estabilidad, tambalea hacia atrás y termina desplomándose pesadamente de espaldas contra una de las columnas del edificio.

Ante la gravedad del impacto y la sorpresa de la comitiva, el propio Emmanuel Macron interrumpió su posición de espera en la escalinata y se giró con premura para socorrer al uniformado, acercándose a constatar su estado de salud en conjunto con el personal de seguridad y ceremonial.

Asistencia y continuidad del protocolo

Minutos después del desplome, el personal de asistencia de la sede presidencial intervino de forma inmediata para retirar al efectivo del lugar y brindarle atención médica prioritaria.

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/Fin Código Embebido/

Superado el susto inicial y con el guardia a resguardo, el presidente francés retomó su lugar en el protocolo para dar la bienvenida formal a Peter Pellegrini. Ambos mandatarios se saludaron con un apretón de manos y un abrazo institucional, antes de ingresar al palacio para dar inicio formal a la agenda bilateral prevista.

Si bien fuentes de la presidencia francesa confirmaron más tarde que el militar se encontraba fuera de peligro y recibiendo atención adecuada, el episodio reabrió el debate sobre las exigencias físicas y la complejidad de las posturas estáticas prolongadas a las que se someten los cuerpos de seguridad de élite durante las ceremonias de Estado.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el Palacio del Elíseo? Un guardia de honor francés se desmayó mientras custodiaba la entrada principal.

¿Quiénes estaban presentes durante el incidente? El presidente Emmanuel Macron y el presidente de Eslovaquia, Peter Pellegrini.

¿Cuándo sucedió el desmayo? Este miércoles, antes de la recepción oficial de Peter Pellegrini.

¿Dónde ocurrió el incidente? En el Palacio del Elíseo, en París.

¿Por qué es relevante el suceso? Reabrió el debate sobre las exigencias físicas de los cuerpos de seguridad de élite durante ceremonias de Estado.

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