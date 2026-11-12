Un guardia de honor se desmayó junto a Emmanuel Macron en plena recepción oficial

Un imprevisto alteró este miércoles la rigurosidad del protocolo diplomático en el Palacio del Elíseo, en París. Un integrante de la guardia de honor francesa se desmayó de manera repentina mientras custodiaba la entrada principal de la sede presidencial, instantes antes de que el presidente Emmanuel Macron recibiera oficialmente a su par de Eslovaquia, Peter Pellegrini.

La secuencia, que quedó registrada por las cámaras de transmisión oficial y se viralizó rápidamente en las redes sociales, generó momentos de profunda tensión en el patio de honor. En las imágenes se observa cómo el efectivo —ataviado con el uniforme de gala y sosteniendo su sable reglamentario— comienza a perder la estabilidad, tambalea hacia atrás y termina desplomándose pesadamente de espaldas contra una de las columnas del edificio.

Ante la gravedad del impacto y la sorpresa de la comitiva, el propio Emmanuel Macron interrumpió su posición de espera en la escalinata y se giró con premura para socorrer al uniformado, acercándose a constatar su estado de salud en conjunto con el personal de seguridad y ceremonial.

Asistencia y continuidad del protocolo

Minutos después del desplome, el personal de asistencia de la sede presidencial intervino de forma inmediata para retirar al efectivo del lugar y brindarle atención médica prioritaria.

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?????? Desmayo en el Elíseo: dos soldados pierden el conocimiento ante Macron Un incidente inesperado interrumpió la recepción oficial del presidente eslovaco, Peter Pellegrini, en el Palacio del Elíseo: dos miembros de la Guardia de Honor se desmayaron ante el mandatario francés, Emmanuel Macron. ???? El primer soldado dejó caer su sable, perdió el equilibrio y cayó al suelo. Apenas unos instantes después, un segundo guardia también se desplomó. Ambos fueron evacuados por el personal del palacio. — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) November 12, 2026

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Superado el susto inicial y con el guardia a resguardo, el presidente francés retomó su lugar en el protocolo para dar la bienvenida formal a Peter Pellegrini. Ambos mandatarios se saludaron con un apretón de manos y un abrazo institucional, antes de ingresar al palacio para dar inicio formal a la agenda bilateral prevista.

Si bien fuentes de la presidencia francesa confirmaron más tarde que el militar se encontraba fuera de peligro y recibiendo atención adecuada, el episodio reabrió el debate sobre las exigencias físicas y la complejidad de las posturas estáticas prolongadas a las que se someten los cuerpos de seguridad de élite durante las ceremonias de Estado.