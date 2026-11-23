Volodymyr Zelenskyy, presidente de Ucrania, destacó el lunes el trabajo de sus servicios de seguridad tras un ataque con drones navales en aguas libias, el cual, según sus declaraciones, resultó en el hundimiento de uno de los más recientes buques de guerra de Rusia. No obstante, funcionarios de Libia indicaron que la embarcación en cuestión solo sufrió daños significativos.

En el contexto de estas tensiones, el gobierno de Estados Unidos también anunció la imposición de sanciones a más de veinte empresas y ejecutivos relacionados con Irán. Mientras tanto, en Gaza, se reportó la muerte de tres personas debido a ataques israelíes, según autoridades locales.

El presidente ucraniano comunicó a través de su cuenta en X que los drones navales de su país habían impactado la corbeta rusa Merkury en aguas libias. Este buque estaba atracado en la base naval de Bengasi como parte de un acuerdo de cooperación con Rusia para reabastecerse de combustible y suministros.

Sin embargo, dos funcionarios de la región oriental de Libia, quienes pidieron permanecer en el anonimato, afirmaron que la embarcación sigue a flote, aunque con graves daños. Por su parte, el gobierno rival en Trípoli condenó el ataque, afirmando que no se involucrará en el conflicto entre Rusia y Ucrania, y reafirmó que la soberanía de Libia es innegociable.

Además, Zelenskyy afirmó que durante la misma operación también se destruyó un helicóptero de combate ruso Ka-27 y se dañó un buque de carga que transportaba armamento ruso. Según el servicio de seguridad de Ucrania, estas embarcaciones eran considerados "objetivos militares legítimos" debido a su apoyo a las capacidades bélicas de Rusia.

En otro hecho, un ataque en Yemen dejó 11 muertos y 19 heridos, según los hutíes. En Lahj, siete ataques aéreos causaron al menos 25 bajas. Las fuerzas respaldadas por Arabia Saudí fueron acusadas de atacar instalaciones civiles, aunque no se presentaron pruebas por parte de los hutíes.

En Gaza, tres personas perdieron la vida en ataques israelíes, incluido un trabajador de la UNRWA. Los ataques se dirigieron a zonas donde se encontraban civiles, aumentando la tensión en la región. Israel justificó sus acciones al afirmar que estaban dirigidas contra la unidad de élite de Hamás.

El gobierno estadounidense también reforzó su presión sobre la economía iraní, imponiendo sanciones a casas de cambio vinculadas con Irán. Estas medidas buscan desmantelar redes que intentan eludir sanciones previas.

En Libia, grupos armados han cerrado oleoductos, reduciendo la producción del país y poniendo en riesgo el suministro energético hacia Europa. La Corporación Nacional del Petróleo reportó que un grupo no identificado cerró una válvula, afectando el flujo de 350,000 barriles diarios.

Finalmente, en Irán, se ejecutaron castigos de latigazos a una cantante y otros por realizar un concierto en línea sin el uso del hiyab, lo que refleja las estrictas normativas culturales del país.