Turquía y Egipto realizarán ejercicios navales conjuntos por primera vez en 13 años

ANKARA, Turquía (AP) —

Turquía y Egipto realizaron ejercicios navales conjuntos por primera vez en 13 años, a medida que las relaciones entre las dos potencias regionales continuaron mejorando.

El Ministerio de Defensa de Turquía informó el jueves que los ejercicios, denominados Mar de la Amistad, se llevarán a cabo en el este del Mediterráneo entre el 22 y el 26 de septiembre. Incluirán fragatas turcas, lanchas, un submarino y aviones de combate F-16, junto con unidades navales egipcias, según el ministerio.

Los principales comandantes de las dos armadas asistieron a un día de observación el 25 de septiembre, lo que subrayó la importancia del ejercicio después de más de una década de relaciones tensas.

Las relaciones entre Egipto y Turquía —un antiguo defensor del grupo islamista Hermandad Musulmana— se deterioraron hace una década tras el golpe militar de Egipto en 2013 que derrocó al presidente Mohammed Morsi, quien provenía de la Hermandad, durante protestas masivas contra su gobierno divisivo. Egipto también prohibió al grupo como una organización terrorista.

Las relaciones entre Ankara y El Cairo también se tensaron debido a sus políticas divergentes sobre Libia y el este del Mediterráneo.

Los dos países acordaron reparar las relaciones y volver a nombrar embajadores en 2023, y desde entonces ha habido varias visitas entre líderes y funcionarios turcos y egipcios.

Ambos países también han adoptado una postura firme contra las operaciones militares de Israel en Gaza, trabajando juntos por un alto el fuego.

