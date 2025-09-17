Trump demanda al New York Times por difamación y exige 15.000 millones de dólares

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó una demanda en Florida contra el New York Times, cuatro de sus periodistas y la editorial Penguin Random House, y exige al menos 15.000 millones de dólares por difamación y calumnia.

El escrito judicial acusó a los demandados de publicar artículos y un libro de 2024 que, según Trump, dañaron gravemente su reputación personal, empresarial y política.

Entre las publicaciones cuestionadas se encontró el libro Lucky Loser: How Donald Trump Squandered His Father’s Fortune and Created the Illusion of Success, además de un editorial que lo calificaba como “no apto” para gobernar. Los abogados del mandatario aseguraron que estas obras provocaron pérdidas millonarias, incluyendo un impacto directo en el valor bursátil de Trump Media and Technology Group (TMTG).

En su red Truth Social, Trump acusó al periódico y a la editorial de mentir sobre su familia, sus negocios y el movimiento MAGA. La acción judicial se sumó a otras ofensivas del presidente contra medios de comunicación. Este mismo año demandó al Wall Street Journal y al grupo de Rupert Murdoch por 10.000 millones de dólares, mientras que en julio alcanzó un acuerdo con Paramount tras acusar a CBS de manipular una entrevista con la entonces vicepresidenta Kamala Harris.

La nueva demanda se produjo tras amenazas recientes contra el New York Times por un artículo que lo vinculaba indirectamente con Jeffrey Epstein, el financiero fallecido en 2019. Trump insistió en que cortó lazos con él mucho antes de que sus delitos salieran a la luz.

Con esta ofensiva legal, el mandatario colocó nuevamente a los grandes medios en el centro de su estrategia política y mediática, reforzando su narrativa de persecución contra su figura y su movimiento político.