NAIROBI, Kenia (AP) — El gobierno de Kenia infringió la Constitución al autorizar la edificación de un centro de cuarentena para el ébola, apoyado por Estados Unidos, sin la participación de la ciudadanía, según un fallo de un tribunal superior emitido el jueves.

La instalación, que cuenta con capacidad para 50 camas, se encuentra en una base militar en Laikipia y ha generado protestas de residentes que temen un posible contagio y un brote que podría afectar gravemente el ya frágil sistema de salud de Kenia.

El Tribunal Superior había ordenado en mayo la paralización de la construcción de la instalación mientras se resolvía un litigio presentado por la Sociedad de Abogados de Kenia y el Katiba Institute, un organismo de vigilancia constitucional. Los demandantes argumentaron que el sistema de salud del país no estaba preparado para lidiar con un posible brote de ébola.

Funcionarios de la administración de Donald Trump habían indicado que los ciudadanos estadounidenses expuestos al virus en el extranjero serían enviados a este centro en lugar de ser repatriados. Estados Unidos tenía planes de invertir 13,5 millones de dólares en la preparación de Kenia frente a la enfermedad.

La jueza Patricia Nyaundi ordenó el jueves al gobierno que presentara todos los acuerdos realizados con Estados Unidos en un plazo de 45 días, y prohibió la continuación de la construcción y operaciones en la instalación.

Residentes han reportado la llegada de aviones militares a la base poco después de que comenzara la construcción. Un grupo humanitario estadounidense también indicó que algunos de sus miembros, que habían estado en la República Democrática del Congo, fueron puestos en cuarentena en Kenia.

Kenia notificó su primer caso de ébola en octubre, cuando un ciudadano keniano regresó desde la República Democrática del Congo a través de Uganda. Hasta ahora, se han registrado un total de nueve casos, todos relacionados con contactos directos del primer paciente.

Al ser consultado en octubre sobre si el centro respaldado por Estados Unidos también se utilizaría para poner en cuarentena a kenianos expuestos al virus, el ministro de Salud, Aden Duale, indicó que el gobierno aguardaba directrices del tribunal.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.