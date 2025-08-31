Tormenta tropical Kiko se forma en el Pacífico oriental sin amenaza inminente
La tormenta tropical Kiko se formó en el océano Pacífico oriental y se prevé que se convierta en huracán. Actualmente no representa riesgo para la costa mexicana, según el Centro Nacional de Huracanes.
MIAMI (AP) — Una nueva tormenta tropical se formó en el océano Pacífico oriental, a más de 1.000 kilómetros (millas) de la costa de México. No hubo amenaza inmediata para tierra firme.
La tormenta tropical Kiko se desarrolló el domingo temprano y se previó que se convirtiera en huracán más adelante esta semana, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en Miami. El centro de huracanes no emitió ninguna vigilancia o advertencia costera.
“Se esperó un fortalecimiento durante los próximos días, y se pronosticó que el sistema se convierta en huracán para el martes”, afirmó el centro de huracanes.
El centro de la tormenta se encontraba a unos 1.680 kilómetros (unas 1.045 millas) al oeste-suroeste de la punta sur de Baja California.
Sus vientos máximos sostenidos se registraron en 65 km/h (40 mph). Se movió a una velocidad de 15 km/h (9 mph).
Las tormentas tropicales tienen velocidades de viento de entre aproximadamente 63 y 73 km/h (entre 39 y 73 mph). Se convierte en huracán cuando la velocidad del viento alcanza aproximadamente 119 km/h (74 mph).
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Una nueva tormenta tropical llamada Kiko se formó en el Pacífico oriental.
¿Quién anunció la formación? El anuncio fue realizado por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.
¿Cuándo se formó? Se desarrolló el domingo temprano.
¿Dónde se encuentra actualmente? A más de 1.000 kilómetros de la costa de México y 1.680 kilómetros de Baja California.
¿Cuál es la velocidad del viento? Los vientos máximos sostenidos se registraron en 65 km/h.
