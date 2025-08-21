Suspensión del U de Chile-Independiente por violencia de hinchas en Buenos Aires

FOTO: U de Chile-Independiente en Copa Sudamericana, suspendido por violencia de hinchas en Buenos Aires

BUENOS AIRES (AP) — El partido entre Independiente y el visitante Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana se suspendió el miércoles al comienzo del segundo tiempo debido a los actos violentos de hinchas en las gradas del estadio del club argentino.

Desde el sector visitante del estadio Libertadores de América en Buenos Aires, simpatizantes chilenos habrían lanzado objetos contra los hinchas locales, lo que obligó a la intervención policial y al desalojo parcial de ese sector.

A pesar de las medidas de seguridad, los episodios violentos continuaron y derivaron en choques entre ambas parcialidades. El árbitro uruguayo Gustavo Tejera ordenó detener el partido.

No se pudo confirmar inmediato si había heridos.

Con el marcador igualado 1-1 (2-1 a favor de la Universidad de Chile en el marcador global), la CONMEBOL comunicó en las redes sociales del torneo que el partido se había cancelado.

“El encuentro se encuentra provisoriamente suspendido por desmanes en la tribuna de la Universidad de Chile”, informó Independiente en su cuenta en la red social X. “A la espera de una resolución, los equipos se retiraron a los vestuarios”.

El 1-1 parcial en el marcador en Avellaneda favorecía al cuadro chileno, que había ganado 1-0 en la ida en Santiago, para avanzar a los cuartos de final. Independiente estaba obligado a ganar por un gol para forzar una definición por penales.