Buenos Aires, 26 noviembre (NA-Xinhua) — La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció nuevas acciones para combatir la violencia de género en el país.

Lo hizo como parte de las actividades por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

Durante su habitual conferencia de prensa, la mandataria mexicana destacó que la prevención y la justicia son pilares esenciales para avanzar hacia una sociedad donde las mujeres puedan vivir sin violencia. En este marco, Sheinbaum comunicó que a partir de hoy, 26 de noviembre, se presentarían iniciativas relacionadas con la justicia familiar y la protección de las mujeres.

Asimismo, la presidenta presentó los 12 compromisos de los Hombres por la Transformación, dirigidos a alcanzar la igualdad sustantiva y una vida sin violencias. Estos compromisos serán especialmente difundidos entre estudiantes de bachillerato, con el fin de fomentar un cambio cultural desde la educación.

La voz de la Secretaria de las Mujeres

Por su parte, la secretaria (ministra) de las Mujeres, Laura Itzel Castillo, anunció que se llevarán a cabo 16 días de activismo, que culminarán el 10 de diciembre. Estas actividades incluirán la inauguración de siete Centros de Justicia para las Mujeres.

Entre las medidas también se destacó la elaboración de una guía de derechos digitales, en colaboración con plataformas tecnológicas como Meta, Google y TikTok.

"Tiene un mensaje central: no es tu culpa y no estás sola", explicó la ministra a los periodistas.

Finalmente, la representante en México de ONU Mujeres, Eleonora Betancur, resaltó que el país tiene un rol de liderazgo en América Latina, demostrando que el compromiso político puede traducirse en acciones efectivas para transformar la vida de las mujeres.