Buenos Aires, 26 noviembre (NA/Xinhua) -- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó hoy jueves como "un acto de injerencia" la decisión de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos de habilitar canales de denuncia sobre el crimen organizado y funcionarios corruptos en México.

"Es evidente que es un asunto de injerencia", afirmó la mandataria mexicana durante su habitual rueda de prensa diaria. En su declaración, Sheinbaum sugirió que la DEA debería centrarse en investigar con mayor profundidad quiénes son los responsables de la distribución del fentanilo en Estados Unidos y hacia dónde se dirigen las ganancias generadas por su venta.

La presidenta recordó que México cuenta con una Fiscalía General y una Secretaría de Seguridad que se encargan de investigar los delitos que ocurren en su territorio. "Trabajamos todos los días por la paz y la seguridad en México, y al mismo tiempo apoyamos para la disminución de la llegada de drogas ilegales a Estados Unidos", expresó en referencia a la cooperación con el país vecino.

Las declaraciones de Sheinbaum se producen un día después de que el jefe de la DEA, Terry Cole, utilizara la red social X para difundir vías como WhatsApp, Signal, Threema y correo electrónico para recibir información anónima y confidencial sobre el Cartel de Sinaloa.

Cole solicitó información sobre los integrantes y colaboradores del cartel, así como sobre funcionarios que pudieran estar brindando apoyo material y las redes que lavan dinero para financiar sus actividades.