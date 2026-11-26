Buenos Aires, 26 noviembre (NA) -- En medio de los rumores sobre la posible ausencia del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, al no invitar a su homólogo argentino, Javier Milei, a la ceremonia de asunción de su nuevo mandato en Brasilia, el canciller Pablo Quirno responsabilizó al Gobierno brasileño por el deterioro de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

"Brasil ha tomado decisiones unilaterales con respecto a la relación diplomática", expresó Quirno en declaraciones a Radio Mitre, añadiendo que Argentina busca evitar que las diferencias políticas e ideológicas entre los dos mandatarios impacten en los vínculos bilaterales.

El titular del Palacio San Martín recordó que Brasil había convocado a consultas a su representante diplomático en julio pasado y pidió a Argentina que hiciera lo mismo. Quirno aseguró que el Gobierno argentino está esperando el regreso del embajador brasileño "con los brazos abiertos".

"Las diferencias políticas, las diferencias ideológicas que hay entre nuestros presidentes, nosotros tratamos de que no impacten la relación diplomática y no hemos tomado decisiones diplomáticas al respecto", agregó el funcionario.

Respecto a la falta de un saludo de Milei a Lula tras su triunfo electoral, Quirno señaló que la relación bilateral "no está en sus carriles normales" y opinó que un pronunciamiento de Argentina no modificaría el resultado de los comicios brasileños.

El canciller también cuestionó aspectos del proceso electoral en Brasil, afirmando que "hubo situaciones en el proceso electoral que no fueron lo suficientemente prolijas", aunque aclaró que Argentina no cuestiona los resultados de las elecciones.

Quirno expresó su preocupación por la relación de Brasil con Irán, recordando que el encuentro entre Lula y el presidente iraní ocurrió un día después de que Teherán declarara a las Fuerzas Armadas argentinas como organización terrorista.

"Brasil es un país soberano, toma sus decisiones. Ahora, que las tengamos que compartir, no es lo mismo", afirmó Quirno, quien aseguró que la diplomacia argentina trabaja para reducir el impacto de las diferencias ideológicas sobre la relación bilateral.

El ministro de Relaciones Exteriores también abordó la resolución que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar dará a conocer el próximo sábado respecto al pedido argentino de medidas provisionales para impedir las perforaciones petroleras en la Cuenca Malvinas Norte.

"Entendemos que la extracción es inminente y no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras avanzan sobre nuestros recursos", explicó Quirno, quien mencionó que el tribunal podría ordenar algunas de las medidas solicitadas por Argentina o declararse incompetente para intervenir.

En caso de que se declare incompetente, el canciller aclaró que esto sería una decisión procesal que no afectaría los derechos argentinos sobre las islas ni impediría la continuidad del procedimiento arbitral. "Acá en esto del sábado no se discute soberanía", enfatizó.

Quirno destacó que la presentación argentina permitió dejar asentada ante un tribunal internacional la existencia de una controversia con el Reino Unido sobre los recursos naturales del Atlántico Sur y subrayó que el Gobierno recurre a herramientas diplomáticas, legales, económicas y regulatorias para defender los intereses nacionales.

Asimismo, el funcionario informó que las empresas Rockhopper y Navitas anunciaron la semana pasada su alejamiento de contratistas del proyecto petrolero y recordó que Argentina inició procedimientos sancionatorios contra 60 empresas, accionistas y proveedores relacionados con la actividad hidrocarburífera en Malvinas.

Quirno también destacó el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que cuenta con dictamen de mayoría en el Congreso y que, según explicó, permitirá ampliar las herramientas legales y reforzar las sanciones.