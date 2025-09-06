Quinn Priester establece récord de victorias en Cerveceros tras vencer a Piratas

FOTO: Priester establece récord de Cerveceros, que vencen a Piratas por 5-2

PITTSBURGH (AP) — Quinn Priester lanzó siete entradas para ganar su undécima decisión consecutiva, un récord de la franquicia, mientras que Jake Bauers impulsó un par de carreras y los Cerveceros de Milwaukee vencieron el viernes 5-2 a los Piratas de Pittsburgh.

Priester (12-2) permitió dos carreras y seis hits en una faena que incluyó seis ponches y un boleto.

Quebró la marca establecida por Chris Bosio y Cal Eldred, quienes ganaron diez decisiones consecutivas en 1992.

Priester, quien no ha perdido desde el 13 de mayo, fue adquirido a Boston en un canje el 7 de abril. Fue la primera selección de los Piratas en el draft amateur de 2019.

Los Cerveceros, que comenzaron una gira de seis visitas, mantuvieron su ventaja de cinco juegos y medio en la cima de la División Central de la Liga Nacional sobre los Cachorros de Chicago, quienes vencieron a Washington por 11-5 en la jornada.

Milwaukee había perdido tres de sus cuatro juegos anteriores.

El sencillo de dos carreras de Bauers contra Carmen Mlodzinski (3-8) puso a los Cerveceros adelante por 3-2 en la sexta entrada. Brice Turang conectó un sencillo impulsor en la octava y Andrew Vaughn impulsó una carrera en la novena.

El dominicano Abner Uribe lanzó una novena entrada perfecta para su quinto salvamento.

Bauers, Turang y el venezolano William Contreras pegaron dos hits cada uno. Los Piratas tuvieron aportes de dos hits por parte de Spencer Horwitz y Oneil Cruz.

El abridor cubano de los Piratas, Johan Oviedo, permitió apenas una carrera sucia y un hit en cinco entradas en su quinta apertura desde que regresó de la cirugía Tommy John.

Por los Cerveceros, los venezolanos Jackson Chourio de 5-0, Contreras de 5-2 con dos anotadas.

Por los Piratas, el dominicano Oneil Cruz de 4-2 con una remolcada.