Quinn Priester establece récord de victorias en Cerveceros tras vencer a Piratas
Quinn Priester lanzó siete entradas y logró su victoria número 11 consecutiva, un récord de los Cerveceros, que superaron 5-2 a los Piratas. Jake Bauers impulsó dos carreras en el encuentro.
06/09/2025 | 01:33Redacción Cadena 3
FOTO: Priester establece récord de Cerveceros, que vencen a Piratas por 5-2
PITTSBURGH (AP) — Quinn Priester lanzó siete entradas para ganar su undécima decisión consecutiva, un récord de la franquicia, mientras que Jake Bauers impulsó un par de carreras y los Cerveceros de Milwaukee vencieron el viernes 5-2 a los Piratas de Pittsburgh.
Priester (12-2) permitió dos carreras y seis hits en una faena que incluyó seis ponches y un boleto.
Quebró la marca establecida por Chris Bosio y Cal Eldred, quienes ganaron diez decisiones consecutivas en 1992.
Priester, quien no ha perdido desde el 13 de mayo, fue adquirido a Boston en un canje el 7 de abril. Fue la primera selección de los Piratas en el draft amateur de 2019.
Los Cerveceros, que comenzaron una gira de seis visitas, mantuvieron su ventaja de cinco juegos y medio en la cima de la División Central de la Liga Nacional sobre los Cachorros de Chicago, quienes vencieron a Washington por 11-5 en la jornada.
Milwaukee había perdido tres de sus cuatro juegos anteriores.
El sencillo de dos carreras de Bauers contra Carmen Mlodzinski (3-8) puso a los Cerveceros adelante por 3-2 en la sexta entrada. Brice Turang conectó un sencillo impulsor en la octava y Andrew Vaughn impulsó una carrera en la novena.
El dominicano Abner Uribe lanzó una novena entrada perfecta para su quinto salvamento.
Bauers, Turang y el venezolano William Contreras pegaron dos hits cada uno. Los Piratas tuvieron aportes de dos hits por parte de Spencer Horwitz y Oneil Cruz.
El abridor cubano de los Piratas, Johan Oviedo, permitió apenas una carrera sucia y un hit en cinco entradas en su quinta apertura desde que regresó de la cirugía Tommy John.
Por los Cerveceros, los venezolanos Jackson Chourio de 5-0, Contreras de 5-2 con dos anotadas.
Por los Piratas, el dominicano Oneil Cruz de 4-2 con una remolcada.
Lectura rápida
¿Quién estableció un récord en los Cerveceros? Quinn Priester estableció un récord de once decisiones consecutivas ganadas.
¿Cuál fue el marcador final del partido? Los Cerveceros de Milwaukee vencieron a los Piratas de Pittsburgh 5-2.
¿Cuántas carreras impulsó Jake Bauers? Jake Bauers impulsó dos carreras en el encuentro.
¿Qué equipos se enfrentaron? Se enfrentaron los Cerveceros de Milwaukee y los Piratas de Pittsburgh.
¿Dónde se disputó el partido? El partido se disputó en Pittsburgh.
[Fuente: AP]