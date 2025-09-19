En vivo

Presidente de Ecuador convoca a consulta popular para reformar la Constitución

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, explicó su decisión de convocar a una consulta popular para que los ciudadanos se pronuncien sobre una posible Asamblea Constituyente para reformar la Constitución.

19/09/2025 | 15:29Redacción Cadena 3

FOTO: Presidente de Ecuador convoca a consulta popular para reformar la Constitución

QUITO (AP) — El presidente Daniel Noboa convocó el viernes a una consulta popular para que los ciudadanos se pronuncien sobre la posibilidad de instalar una Asamblea Constituyente para reformar la carta magna de Ecuador.

Mediante un decreto, el mandatario detalló la pregunta y dispuso que el Consejo Nacional Electoral organice el referendo. La Corte Constitucional aún no se ha pronunciado sobre esta propuesta.

El analista jurídico Ramiro Aguilar indicó que “el presidente tiene facultades plenas para someter a consulta popular lo que quiera, no hay límite siempre que no sea contravención de tratados internacionales”.

Pero el constitucionalista Gonzalo Muñoz sostuvo que esta decisión del mandatario es “una ruptura del orden constitucional” porque el camino que debía seguir Noboa era solicitar un dictamen de la Corte Constitucional. “Es el procedimiento que establece la Constitución, que establece la ley”, indicó.

El decreto se publicó en medio de las fricciones con la Corte Constitucional, que suspendió temporalmente varios artículos de tres leyes aprobadas por el Legislativo, de mayoría oficialista. Noboa, a su vez, remitió en agosto un pliego de preguntas para su aval que incluían el control político de los propios jueces constitucionales.

Ante los desencuentros entre el Ejecutivo y esa Corte, Noboa argumentó que Ecuador debía ir a “una Constituyente que devuelva el poder al pueblo y que saque al país del secuestro institucional”.

La última Asamblea Constituyente de Ecuador se instaló en 2007, durante el mandato del expresidente Rafael Correa (2007-2017), y terminó un año después con la aprobación en un referendo de la Constitución vigente.

Lectura rápida

¿Qué se convocó? Se convocó a una consulta popular para una posible Asamblea Constituyente.

¿Quién lo anunció? El presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

¿Cuándo se realizó la convocatoria? El viernes, 19 de septiembre de 2025.

¿Dónde se realiza la consulta? En Ecuador, a través del Consejo Nacional Electoral.

¿Por qué se hace la consulta? Para devolver el poder al pueblo y por fricciones con la Corte Constitucional.

[Fuente: AP]

