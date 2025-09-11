Policía dominicana mata a 5 supuestos delincuentes y enfrenta críticas por derechos humanos

SANTO DOMINGO (AP) — Legisladores y activistas de derechos humanos cuestionaron el jueves a la policía dominicana por la presunta violación de derechos humanos luego de que agentes de esa fuerza mataran a cinco supuestos delincuentes.

“Al notar la presencia policial los delincuentes abrieron fuego contra los agentes, quienes se vieron en la obligación de repeler la agresión”, indicó la Policía Nacional en un comunicado sobre lo ocurrido en Santiago, la segunda ciudad más importante del país.

La policía describió a los fallecidos como “reconocidos delincuentes, varios de ellos con antecedentes penales y prófugos” y los señaló como integrantes de una peligrosa banda dedicada al sicariato, el tráfico de armas y los secuestros.

Pero familiares de una de las víctimas indicaron a medios locales que era inocente y que fue asesinado cuando abría su barbería.

“Lo que ha sucedido en el día de ayer lo valoramos como un uso abusivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional”, dijo a The Associated Press el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Manuel María Mercedes.

Mercedes indicó que en un Estado democrático y de derecho la investigación de lo ocurrido debe ser transparente y estar en el marco del respeto del debido proceso.

“Estamos hablando y denunciando que estamos en presencia del establecimiento de la pena de muerte en la República Dominicana a través de las ejecuciones extrajudiciales aún cuando la Constitución, los pactos y convenios internacionales así lo prohíben”, denunció Mercedes.

Según registros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en lo que va del año se han registrado más de 150 ejecuciones extrajudiciales, superando las 80 de todo 2024.

Tres días atrás el opositor Partido de la Liberación Dominicana pidió investigaciones penales independientes de cada muerte ocurrida tras una intervención policial y que se aplique el protocolo de las Naciones Unidas para garantizar la justicia y reparación.

La Fiscalía General está encargada de investigar los tiroteos policiales, pero los activistas señalan que eso no siempre sucede y que los informes de sus hallazgos no siempre se hacen públicos.