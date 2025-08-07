Petro nombró a un extrabajador sexual como ministro de Igualdad en Colombia

El nombramiento del exactor pornográfico y trabajador sexual Juan Carlos Florián como ministro de Igualdad provocó críticas en Colombia, que el presidente Gustavo Petro atribuyó a "una interna" dentro de la cartera involucrada, según informaron medios internacionales.

El Ministerio de Igualdad fue creado en 2023 y estuvo encargado de garantizar el acceso a los programas sociales para las comunidades más vulnerables.

Florián, de 42 años, fue un defensor activo de los derechos de la comunidad LGBTQI+, de la cual forma parte, según lo describe un informe del sitio RFI.

Fue trabajador sexual y creador de contenidos pornográficos cuando vivía en París ya que se vio obligado a exiliarse en Francia después de las amenazas que recibió a raíz de su orientación sexual.

Florián fundó el primer sindicato de trabajadores sexuales, motivado por aquellas amenazas y las reivindicaciones del sector.

Anteriormente, Florián fue subdirector encargado de temas LGBTIQ+ en la Secretaría de Integración Social de Bogotá durante la alcaldía de Gustavo Petro.

El presidente de Colombia defendió a su futuro ministro y exclamó: “¡Somos el gobierno del cambio! Buscamos la igualdad. Lo que hay es una pelea interna en el Ministerio de la Igualdad”.

“Tengo más de 20 años de experiencia laboral en diferentes organizaciones de cooperación internacional y fui servidor público. Mi trayectoria no se reduce solamente a hacer porno”, expresó Juan Carlos Florián, también politólogo, en una entrevista que brindó en enero al diario El Espectador, cuando lo nombraron viceministro.

Allí aseguró que “el trabajo sexual es un trabajo como cualquiera y no se puede atacar a las personas que lo hacen, lo reconocen y hacen parte de la clase trabajadora porque así es como mantienen a sus familias”.