Paul Thomas Anderson y Leonardo DiCaprio presentan 'One Battle After Another' en México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Paul Thomas Anderson estuvo feliz de comer en la Ciudad de México, pero a la vez preocupado por quedarse más tiempo y subir varios kilos.

El celebrado director de “Boogie Nights” (“Boogie Nights: Juegos de placer”), “Magnolia” y “There Will Be Blood” (“Petróleo sangriento”) visitó la capital mexicana como parte de la promoción de su película “One Battle After Another” (“Una batalla tras otra”), que se estrenó el 25 de septiembre.

Tuvo un encuentro con fans, una master class y una conferencia de prensa.

“Lo hemos pasado tan bien hasta ahora. Esa es mi primera vez aquí”, dijo el viernes en la conferencia.

Anderson vino acompañado de Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro y Chase Infiniti, los tres astros del filme en el que DiCaprio interpreta a Bob Ferguson, un exrevolucionario que pasa los días fumando marihuana frente al televisor al tiempo que trata de educar a su hija adolescente Willa (Infiniti), con la que recién ha retomado su relación. Bob busca la ayuda de un profesor de karate llamado Sensei Sergio St. Carlos (Del Toro) cuando Willa desaparece.

“Tengo tres hijas, así que fue muy fácil para mí conectarme con Bob. Fue muy fácil para mí apreciar a Willa y sentir algo profundo por ella”, dijo Anderson. “Creo que cualquier padre siempre se siente un poco como un fracaso... Fue muy fácil para mí entenderlo”.

La película de Anderson es también una odisea que abarca décadas, donde la violencia armada, el poder y las deportaciones se repiten. Fue filmada en VistaVision y tiene más de dos horas y media de duración, pero se siente íntima y rápida. En ella hay fabricación de bombas, un grupo radical llamado French 75, escenas candentes con Perfidia (Teyana Taylor), la madre de Willa, y un coronel llamado Lockjaw (Sean Penn) que se enamora de Perfidia. También tiene su carga de humor.

Bob es “un personaje del que tienes expectativas, que un hombre que viene del mundo del espionaje, siendo un revolucionario, va a tener todas las respuestas correctas”, señaló DiCaprio. “Pero (Anderson) lo establece en una circunstancia de la vida real en la que está teniendo una discusión con su hija cuando la conoce por primera vez, 16 años después. Está tratando de conectarse con una nueva generación, tratando de ser un buen padre, pero no tienen relación”, indicó.

“Y él ni siquiera puede recordar una contraseña, es una serie de errores”, agregó.

Anderson señaló que una de las grandes ventajas del filme para establecer su tono de acción y suspenso fue que pudieron filmar en múltiples locaciones. “Éramos un circo muy itinerante”, afirmó Anderson. “Fuimos por toda California hasta El Paso. Entonces, cuando tienes ese tipo de viajes juntos, te pone en una especie de espacio mental, un espacio de equipo, ¿sabes? Estar viviendo juntos en algún lugar, realmente ir a trabajar juntos, y hay un frente unificado para tratar de mantenerlos trabajando y pasar un buen rato haciéndolo”.