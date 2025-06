Niños en centros de detención de Texas sufren traumas y carecen de agua potable

McALLEN, Texas, EE.UU. (AP) — Relatos de adultos en conflicto con niños por la escasez de agua potable, pequeños desalentados y un menor con pies hinchados, al que se le negó atención médica, reflejan las duras condiciones en los centros de detención en Texas. Estos testimonios, incluidos en una moción presentada recientemente por organizaciones defensores, retratan la realidad angustiante que enfrentan las familias inmigrantes.

Las familias compartieron sus experiencias con defensores, quienes interpusieron una demanda para impedir que el gobierno del presidente Donald Trump finalice el Acuerdo de Flores, una normativa de los años 90 que exige que los menores inmigrantes sean tratados en entornos seguros y sanitarios.

El Acuerdo podría entrar en conflicto con las políticas de detención familiar implementadas por Trump, que buscan prolongar la detención sin límite de tiempo y se dan en un contexto donde se intensifican los arrestos. “En una era en que el Congreso considera financiar la detención indefinida de familias y niños, defender el Acuerdo de Flores es esencial”, expresó Mishan Wroe, principal abogada de inmigración del Centro Nacional para el Derecho de la Juventud.

Los defensores de los derechos humanos, así como los del Centro para los Derechos Humanos y el Derecho Constitucional, RAICES y Children’s Rights, realizaron visitas o contactos con niños y familias detenidas en dos centros en Dilley y Karnes, Texas, que fueron reabiertos a comienzos de año.

Las condiciones de estos recintos no fueron reveladas hasta que se presentó una moción de oposición en un tribunal federal. La supervisión de estos espacios fue posible gracias al Acuerdo de Flores, y las visitas son clave para verificar el cumplimiento de estándares y garantizar transparencia. Sergio Pérez, director ejecutivodel Centro para los Derechos Humanos y el Derecho Constitucional, advirtió que sin esta normativa, quienes supervisan las instalaciones no tendrían acceso y no podrían verificar las condiciones.

Más de 90 familias compartieron sus inquietudes con RAICES desde marzo, y 40 de ellas expresaron preocupaciones médicas, resaltando la escasez y la mala calidad del agua. Contactos realizados con la oficina de la secretaria de Justicia, Pam Bondi, y con CoreCivic y Geo Group, no recibieron respuesta.

Se reportó la situación de una madre cuya bebé de nueve meses sufrió diarrea tras consumir agua del grifo y otra niña de 16 años que fue testigo de peleas por el acceso al agua. “No recibimos suficiente agua. Nos dan un pequeño recipiente y todos corremos a ella”, relató una pequeña detenida junto a su madre y hermanos en el Centro de Procesamiento de Inmigración del Condado de Karnes.

Faisal Al-Juburi, director de asuntos externos de RAICES, sostuvo que las condiciones actuales resaltan la urgente necesidad de estándares transparentes y aplicables, así como de medidas de responsabilidad, denunciando el acceso limitado a atención médica.

Una familia con un hijo con cáncer perdió citas médicas tras ser detenida y experimenta recaídas. Otro menor, afectado por una enfermedad sanguínea, manifestó que no obtiene la atención adecuada y no puede caminar bien. Las detenciones han causado traumas psicológicos en niños; la madre de un niño de tres años reportó cambios de comportamiento luego de presenciar arrestos en su casa, presentando signos de angustia.

Crecientes preocupaciones ante el aumento de operaciones del ICE

La mayoría de las familias en detención ya residían en EE.UU., un cambio significativo en la práctica de arrestar inmigrantes en la frontera. El consejo de Trump planea aumentar a 3.000 arrestos diarios, cifra que contrasta con los 650 diarios en los primeros meses de su mandato.

A medida que aumentan las detenciones, Laura Welch de Children’s Rights advirtió que las condiciones solo empeorarán. Durante sus visitas, describió que con un censo de apenas 300 en Dilley, únicamente dos áreas estaban operativas, y ante la posibilidad de más detenciones, la situación podría volverse insostenible.

Pediatras como la doctora Marsha Griffin abogan por la inclusión de expertos en bienestar infantil en las instalaciones. El futuro del Acuerdo de Flores podría verse comprometido en caso de que se apruebe la legislación de Trump, que propone una detención indefinida de familias inmigrantes, práctica prohibida según el acuerdo.

La Cámara ha aprobado un aumento significativo en el gasto de ICE, destinado a continuar la detención de adultos y familias. En este contexto, el Grupo Geo, que opera el centro de detenidos en Karnes, abrirá una nueva prisión en Leavenworth, Kansas, anteriormente usada para criminales famosos.

Los defensores argumentan que si el Acuerdo se cancela, el gobierno debe establecer regulaciones ajustadas a su normativa. Se espera que el gobierno federal presente una respuesta y se convoque a una audiencia judicial en julio.