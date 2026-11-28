Buenos Aires, 28 noviembre (NA) – El primer ministro israelí en funciones, Benjamin Netanyahu, propuso hoy la formación de un gobierno de unidad nacional, aceptando que el líder opositor Gadi Eisenkot asuma inicialmente el cargo de jefe de Gobierno bajo un sistema de alternancia.

Según informó la BBC, Netanyahu expresó su disposición a desempeñarse como primer ministro alterno, mientras que Eisenkot convocó a mantener negociaciones auténticas y aceleradas.

La propuesta surge a pocos días del vencimiento del plazo del 6 de diciembre, otorgado por el presidente israelí, Isaac Herzog, a Eisenkot para formar gobierno.

En las elecciones de octubre, el bloque liderado por Netanyahu obtuvo 53 bancas, mientras que la alianza opositora encabezada por Eisenkot consiguió 48, ambas cifras por debajo de los 61 escaños necesarios para alcanzar la mayoría en el Parlamento israelí.

Las dos alianzas políticas árabes lograron las 19 bancas restantes, un resultado sin precedentes que las coloca como potenciales árbitros en las negociaciones parlamentarias.

Netanyahu justificó su propuesta por la magnitud del peligro existencial que, a su juicio, enfrenta Israel y la posibilidad de que se forme un gobierno incapaz de enfrentar dicha amenaza.

Eisenkot, ex jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, manifestó su intención de evaluar en las próximas 24 horas la seriedad de las intenciones del partido Likud.

El ex primer ministro Naftali Bennett, miembro del bloque opositor, apoyó la iniciativa de formar un gobierno de unidad nacional encabezado inicialmente por Eisenkot.

Agencia NA