Merz criticó los ataques israelíes en Gaza y pidió tomar en cuenta el derecho internacional

Críticas contundentes de Merz

Friedrich Merz disparó críticas hacia los recientes ataques realizados por el ejército israelí en la Franja de Gaza, en un contexto cada vez más tenso y polémico. Durante una conferencia de prensa, el canciller de Alemania expresó su desconcierto acerca de las razones que llevaron a impactar a la población civil de manera tan severa.

"Ya no entiendo qué hace el ejército israelí en la Franja de Gaza, con qué objetivo se impacta hasta tal punto a la población civil", declaró Merz, destacando así su posición frente a una situación que, a su juicio, no se puede justificar bajo ningún concepto.

La justificación de la violencia

A lo largo de sus declaraciones, enfatizó que afectar a la población civil en este contexto "ya no puede justificarse con una lucha contra el terrorismo de Hamás". Esta afirmación representa un tono más agudo y directo hacia el gobierno israelí, lo que subraya un cambio en la percepción de la política exterior alemana respecto al conflicto en Gaza.

Merz, aludiendo a la relación histórica de Alemania con Israel, mencionó que el país europeo debe "contenerse con los consejos públicos" hacia el estado israelí. Sin embargo, también enfatizó la importancia de abordar situaciones que violen el derecho internacional humanitario. "Pero cuando se cruzan las fronteras, cuando se viola realmente el derecho internacional humanitario, entonces Alemania, entonces el Canciller Federal alemán, también debe decir algo al respecto", señaló.

El interés por Israel

Prosiguió diciendo que hay un "gran interés en permanecer del lado de Israel", pero subrayó que el gobierno israelí no debe actuar de maneras que incluso sus aliados tradicionales no estén dispuestos a aceptar. Esto puede interpretarse como una advertencia de que el apoyo internacional podría verse comprometido si no se modifican ciertos comportamientos.

Las declaraciones de Merz fueron recogidas y difundidas por el sitio dw, generando un eco considerable en la opinión pública y en los medios internacionales. Su mensaje, claro y enfático, abre un espacio para el debate sobre los límites de la acción militar y la protección de los derechos humanos en contextos de conflicto.