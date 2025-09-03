Masivo desfile militar en China por los 80 años del fin de la Segunda Guerra

China celebró este miércoles un desfile militar masivo en el centro de Beijing para conmemorar el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, lo que demuestra el compromiso del país asiático con el desarrollo pacífico en un mundo aún plagado de turbulencias e incertidumbres.

Impresionantes estructuras con forma de la Gran Muralla se alzaban en la Plaza Tian'anmen, simbolizando el coraje y la solidaridad de la nación china en la resistencia a la agresión extranjera, remarca el informe de la agencia de noticias Xinhua.

El presidente Xi Jinping, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central, presenció el desfile y pasó revista a las tropas.

En la Tribuna de Tian'anmen, junto a Xi, se encontraban el presidente ruso, Vladímir Putin; el máximo líder de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong Un, y más de otros 20 líderes extranjeros.