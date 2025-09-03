En vivo

Mundo

Masivo desfile militar en China por los 80 años del fin de la Segunda Guerra

En la Tribuna de Tian'anmen, junto a Xi Jinping, se encontraban Vladímir Putin, Kim Jong Un, y más de otros 20 líderes extranjeros.

03/09/2025 | 08:24Redacción Cadena 3

FOTO: Desfile del Día de la Victoria en China.

China celebró este miércoles un desfile militar masivo en el centro de Beijing para conmemorar el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, lo que demuestra el compromiso del país asiático con el desarrollo pacífico en un mundo aún plagado de turbulencias e incertidumbres.

Impresionantes estructuras con forma de la Gran Muralla se alzaban en la Plaza Tian'anmen, simbolizando el coraje y la solidaridad de la nación china en la resistencia a la agresión extranjera, remarca el informe de la agencia de noticias Xinhua.

El presidente Xi Jinping, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central, presenció el desfile y pasó revista a las tropas.

En la Tribuna de Tian'anmen, junto a Xi, se encontraban el presidente ruso, Vladímir Putin; el máximo líder de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong Un, y más de otros 20 líderes extranjeros.

Lectura rápida

¿Qué se celebró en China? Se celebró un desfile militar masivo por el 80º aniversario de la victoria en la Segunda Guerra Mundial.

¿Quiénes asistieron al evento? Asistieron más de 20 líderes extranjeros, incluyendo a Xi Jinping, Vladímir Putin y Kim Jong Un.

¿Dónde tuvo lugar el desfile? El desfile tuvo lugar en el centro de Beijing, en la Plaza Tian'anmen.

¿Qué simbolizaban las estructuras en el desfile? Simbolizaban el coraje y la solidaridad de la nación china en la resistencia a la agresión extranjera.

¿Cuál era el mensaje del desfile? El mensaje fue el compromiso de China con el desarrollo pacífico en un contexto global de incertidumbre.

[Fuente: Noticias Argentinas]

