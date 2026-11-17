FOTO: León XIV le pidió a Milei tener en consideración a los más necesitados y cuestionó el uso de "lenguaje violento"

Buenos Aires, 17 noviembre (NA) -- Tras concluir su gira apostólica por Sudamérica, el papa León XIV dialogó durante una hora con la prensa internacional a bordo del avión que lo trasladaba de regreso a Roma luego de su visita en Lima.

El Sumo Pontífice abordó su estado de salud, analizó su relación con el presidente Javier Milei y dejó un contundente mensaje sobre la crisis socioeconómica y política que atraviesa la Argentina.

"Yo encontré al presidente Milei ya en Roma, cuando él vino al Vaticano. Lo mismo que con Francisco, que ellos si digamos políticamente representaban líneas muy distintas. Y, sin embargo, se llevaban aparentemente muy bien", sostuvo el Santo Padre ante la pregunta de los periodistas presentes.

Noticia en desarrollo...