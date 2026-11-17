León XIV instó a Milei a cuidar a los más vulnerables y criticó el uso de lenguaje violento
Durante el vuelo de regreso al Vaticano, el Sumo Pontífice brindó una conferencia de prensa donde habló a fondo sobre la realidad argentina.
FOTO: León XIV le pidió a Milei tener en consideración a los más necesitados y cuestionó el uso de "lenguaje violento"
Buenos Aires, 17 noviembre (NA) -- Tras concluir su gira apostólica por Sudamérica, el papa León XIV dialogó durante una hora con la prensa internacional a bordo del avión que lo trasladaba de regreso a Roma luego de su visita en Lima.
El Sumo Pontífice abordó su estado de salud, analizó su relación con el presidente Javier Milei y dejó un contundente mensaje sobre la crisis socioeconómica y política que atraviesa la Argentina.
"Yo encontré al presidente Milei ya en Roma, cuando él vino al Vaticano. Lo mismo que con Francisco, que ellos si digamos políticamente representaban líneas muy distintas. Y, sin embargo, se llevaban aparentemente muy bien", sostuvo el Santo Padre ante la pregunta de los periodistas presentes.
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Lectura rápida
¿Qué tema abordó León XIV en su conferencia?
El Sumo Pontífice habló sobre su relación con Javier Milei y la crisis en Argentina.
¿Con quién se reunió León XIV antes de la conferencia?
Se reunió con el presidente Javier Milei en el Vaticano.
¿Cuál fue el tono de la conferencia?
El Papa envió un mensaje de cuidado hacia los más necesitados y cuestionó el lenguaje del presidente.
¿Cuánto duró la conferencia de prensa?
La conferencia se extendió por una hora durante el vuelo de regreso a Roma.
¿Qué aspecto de su salud mencionó León XIV?
El Papa abordó su estado de salud durante la conferencia, aunque no brindó detalles específicos.
[Fuente: Noticias Argentinas]