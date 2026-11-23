Buenos Aires, 23 de noviembre (NA) -- Las acciones de Nvidia logran cortar una racha de siete días consecutivos de pérdidas y rebotan hasta el 30% tras confirmarse oficialmente la restitución de Jensen Huang como director ejecutivo (CEO) de la compañía.

La medida tuvo efecto instantáneo en los mercados, que exhiben un alza cercana al 30% en las operaciones previas a la apertura de Wall Street, lo que muestra el respaldo de los inversores ante el retorno de uno de los líderes de la industria tecnológica.

Tras varios días de incertidumbre que arrastraron al sector a su peor semana desde 2001 y acumularon un desplome superior al 40% en los papeles de Nvidia, la tendencia se revirtió drásticamente con el regreso de Huang, dispuesto por unanimidad por la mesa directiva de la compañía.

El cambio de rumbo se aceleró luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, solicitara públicamente a la directiva la reincorporación de Huang. El directorio informó que, tras reunirse con el ejecutivo y recibir aportes de altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos, concluyó que su regreso no representa un riesgo para la seguridad nacional.

La crisis institucional y bursátil se había desencadenado tras la renuncia de Huang el pasado 12 de noviembre, ocurrida en medio de trascendidos sobre dos presuntas relaciones extramatrimoniales, incluida una con una mujer bajo sospecha de la inteligencia estadounidense por posibles vínculos con el Gobierno chino.

Al asumir nuevamente la conducción, Huang manifestó aceptar la responsabilidad con "humildad y un renovado compromiso", contando con el respaldo explícito del presidente del directorio, Harvey Jones.