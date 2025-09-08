En vivo

Mundo

La tormenta tropical Tapah toca tierra en el sur de China, causa evacuaciones y cierra escuelas

La tormenta tropical Tapah tocó tierra en el sur de China, donde se reportaron evacuaciones masivas y cierre de escuelas, afectando el transporte y los servicios en la región.

08/09/2025 | 02:18Redacción Cadena 3

FOTO: Cadena 3 Noticias

HONG KONG (AP) — La tormenta tropical Tapah tocó tierra el lunes en el sur de China, donde las escuelas cerraron, los vuelos se vieron interrumpidos y decenas de miles de personas fueron evacuadas.

El centro económico de la provincia de Guangdong, cerca de Hong Kong, detuvo algunos servicios de trenes y ferris antes de la tormenta, según informó la agencia oficial de noticias Xinhua. Docenas de zonas turísticas cerraron y unas 60.000 personas habían sido evacuadas en toda la región para la tarde del domingo, informó la emisora estatal CCTV.

CCTV dijo que la tormenta tocó tierra alrededor del área costera de la ciudad de Taishan, en Guangdong, a las 8:50 de la mañana hora local. Los vientos máximos sostenidos cerca del centro del meteoro alcanzaban los 30 metros (98 pies) por segundo.

El observatorio de Hong Kong emitió su nivel de alerta número 8 por tormenta el domingo por la noche, la tercera más alta en el sistema meteorológico de la ciudad. Indicó que Tapah tenía vientos máximos sostenidos cerca del centro de aproximadamente 110 kilómetros (68 millas) por hora a las nueve de la mañana.

Se cancelaron unos 100 vuelos en el centro financiero, y algunos viajeros durmieron en sillas mientras esperaban información sobre sus vuelos en el aeropuerto.

La policía dijo que se había cerrado una pista en el aeropuerto después de que un avión de HK Express procedente de Beijing golpeara el césped durante el aterrizaje. En un momento dado, se informó que se vio humo saliendo del tren de aterrizaje, dijeron. No se reportaron heridos y no estaba claro si el incidente estaba relacionado con el clima, añadieron.

Tres personas resultaron heridas en la tormenta y fueron enviadas a hospitales para recibir tratamiento. El gobierno recibió más de 100 reportes de árboles caídos y dos casos de inundaciones en la ciudad, mientras cientos de personas buscaban refugio en centros temporales. Las audiencias judiciales fueron suspendidas.

En el centro de casinos chino de Macao, se produjeron inundaciones menores en algunas áreas, informó la emisora con sede en Hong Kong TVB.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en China? La tormenta tropical Tapah tocó tierra, causando evacuaciones y cierre de escuelas.

¿Quién se vio afectado? Más de 60.000 personas fueron evacuadas en la provincia de Guangdong.

¿Cuándo tocó tierra Tapah? La tormenta tocó tierra el lunes a las 8:50 de la mañana hora local.

¿Qué advertencias se emitieron? El observatorio de Hong Kong emitió un nivel de alerta número 8 por tormenta el domingo por la noche.

¿Hubo incidentes en el aeropuerto? Se cerró una pista tras un incidente con un avión de HK Express, aunque no se reportaron heridos.

[Fuente: AP]

