CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La relatora especial de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados por Israel, Francesca Albanese, partió de Costa Rica el sábado después de que las autoridades locales le negaran la entrada al país, lo que la dejó atrapada en el aeropuerto durante casi dos días. Albanese había viajado para recibir un título honorífico, pero fue detenida a su llegada.

Abogada de origen italiano, Albanese ha sido una de las voces más críticas hacia Israel, acusando a su gobierno de genocidio en el contexto de su conflicto con Hamás en Gaza. Estas afirmaciones han generado reacciones adversas, incluyendo sanciones del gobierno de Donald Trump, que la ha señalado de antisemitismo y la ha sometido a restricciones que habitualmente se aplican a terroristas y narcotraficantes.

Al llegar al aeropuerto de Ciudad de México, fue recibida por un grupo de activistas que la esperaban con flores y carteles, mientras entonaban consignas a favor de Palestina. A su llegada, desplegaron una gran bandera palestina, mostrando su apoyo en un ambiente festivo.

En su relato sobre la experiencia en Costa Rica, Albanese calificó de "repugnante" el trato recibido, lamentando que el gobierno no se comunicara con ella durante su tiempo en el aeropuerto. "Yo lo sé, que en esta región se siente mucho la presión de los vecinos", expresó, insinuando que Estados Unidos pudo haber influido en la decisión del gobierno costarricense.

El profesor de Historia Claudio Albertani, quien la recibió en el aeropuerto mexicano, indicó que lo sucedido en Costa Rica refleja una época de decadencia, donde los gobiernos ceden ante presiones imperiales.

La detención de Albanese ocurrió cuando llegó en un vuelo procedente de París. Agentes de inmigración alegaron que había una alerta internacional en su contra por supuestos vínculos con el terrorismo, aunque no proporcionaron detalles sobre la fuente de la alerta ni evidencias al respecto.

La relatora solicitó que se investigara si su prohibición de entrada estaba relacionada con las sanciones impuestas por el gobierno de Trump el año anterior, debido a su trabajo con la Corte Penal Internacional en casos contra ciudadanos israelíes y estadounidenses. Dichas sanciones le impiden ingresar a Estados Unidos y utilizar sus bancos.

Finalmente, mientras se encontraba en el aeropuerto, Albanese recibió su doctorado honoris causa de la Universidad de Costa Rica a través de una videollamada. Esto ocurrió tras la emisión de una orden de la Sala Constitucional de Costa Rica que le permitía permanecer en el país mientras se revisaba un recurso legal a su favor.

El tribunal costarricense decidió que Albanese podía salir del aeropuerto para descansar en un hotel antes de su vuelo a México, aunque la prohibición de entrada seguía vigente. Así, pudo dejar el aeropuerto sin ser deportada de inmediato.

Las decisiones del tribunal generaron tensiones con el gobierno de derecha de Costa Rica, que se alinea estrechamente con Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Rodrigo Chaves, un ex presidente que forma parte del gabinete actual, criticó la situación como una "usurpación" de un poder judicial cada vez más arbitrario.

En su intervención, Albanese instó a los costarricenses a proteger su sistema judicial, describiéndolo como un bien precioso que debe ser defendido. También enfatizó la importancia de la libre academia en un contexto donde ambos se encuentran bajo ataque.

La reacción a la decisión de impedir su ingreso fue amplia, con tres expresidentes de Costa Rica, incluido el premio Nobel de la Paz Óscar Arias, criticando la medida. La Defensoría de los Habitantes del país subrayó que la retención de Albanese en el aeropuerto evidenció la ignorancia de las autoridades sobre su inmunidad como experta de la ONU.

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, también condenó la situación, señalando que va en contra del compromiso histórico de Costa Rica con los derechos humanos. Por su parte, Amnistía Internacional calificó las acciones del gobierno como "vergonzosas".

En contraste, el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, elogió la decisión de Costa Rica y sugirió que Albanese debería enfrentar consecuencias por usar su mandato de la ONU para difundir lo que él considera "vil propaganda" sobre Israel.

Al llegar a México, Albanese reiteró que su objetivo no es que su experiencia personal opaque el sufrimiento en Gaza, afirmando: "Estoy aquí para hablar de Palestina. Si la noticia soy yo, no habré tenido éxito".