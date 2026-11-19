Buenos Aires, 19 noviembre (NA) -- La Corte Internacional de Justicia emitió un fallo histórico este jueves al declarar a Myanmar (anteriormente conocida como Birmania) responsable de genocidio en contra de la minoría rohinyá, un hecho sin precedentes en el que un Estado es culpable de tal crimen.

El tribunal ha estimado que alrededor de 10.000 rohinyás fueron asesinados durante las operaciones de limpieza étnica, respaldando su decisión con pruebas contundentes.

El presidente de la Corte, Yuji Iwasawa, afirmó que "la República de la Unión de Myanmar ha cometido genocidio contra el grupo rohinyá en el norte del estado de Rajine, en violación de sus obligaciones en virtud de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio". La información fue reportada por DW y confirmada por Noticias Argentinas.

Iwasawa también ordenó a Myanmar que indemnizara a su minoría rohinyá por los daños ocasionados durante la brutal represión de 2017, señalando que las violaciones a las obligaciones internacionales deben ser reparadas en la medida en que no sean resueltas mediante restitución.

Además, el máximo tribunal de la ONU solicitó que se realice una investigación para identificar a los responsables de facilitar el genocidio, a fin de procesar y sancionar a quienes estén implicados.

En respuesta al veredicto, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnes Callamard, comentó: "Este es el hallazgo inequívoco de la Corte Internacional de Justicia. Tras años de negación, impunidad y ocultación de la verdad, esta decisión es un reconocimiento histórico y con autoridad de las atrocidades cometidas contra los rohinyás y un raro momento de justicia para los supervivientes, las víctimas y sus familias".

El secretario general de la ONU, António Guterres, celebró la sentencia como un "poderoso reconocimiento a las víctimas rohinyás del genocidio. Es una demostración de justicia internacional y una reafirmación de que no debe prevalecer la impunidad ante actos tan horribles".

Las operaciones de limpieza de 2017 generaron una condena internacional generalizada, ya que aproximadamente 700.000 rohinyás huyeron del norte del estado de Rakáin hacia Bangladés, según información de la ONU.

Medidas de reparación

Dentro de las medidas de reparación, el tribunal ordenó a las autoridades de Birmania permitir y facilitar el regreso "seguro, voluntario y digno" de los rohinyás desplazados por la ofensiva de 2017, tanto dentro del país como en el extranjero, y garantizar la reunificación de las familias separadas.

Asimismo, se exigió a Birmania que devolviera o sustituyera las propiedades individuales y colectivas que fueron perdidas o dañadas, facilitara la búsqueda de personas desaparecidas y garantizara la rehabilitación física y psicológica de las víctimas afectadas.

La CIJ también ordenó a Birmania que indemnizara a la comunidad rohinyá y a sus miembros por los daños que no puedan ser reparados a través de las medidas de restitución, como la devolución de propiedades.

En cuanto a la investigación de los crímenes, la Corte instó al Estado birmano a adoptar medidas "inmediatas y efectivas" para investigar a todos los sospechosos de haber cometido actos de genocidio durante las operaciones militares de 2017 y a procesarlos en caso de ser necesario.

"Garantías de no repetición"

El tribunal también requirió a Birmania que aprobara legislación que garantice el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y ofrezca "garantías de no repetición" para prevenir futuras violaciones.

La sentencia establece la responsabilidad internacional de Birmania como Estado, pero no conlleva una condena penal individual para militares o dirigentes específicos, algo que la CIJ exige que realice el propio Myanmar tras este fallo.

La ofensiva militar de 2017 provocó un desplazamiento masivo de la población rohinyá, que ha enfrentado décadas de discriminación y restricciones de derechos en Birmania.