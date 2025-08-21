Jueza detiene la expansión del centro de inmigración conocido como 'Alcatraz de los caimanes'

MIAMI (AP) — Una jueza federal emitió el jueves una orden preliminar que detuvo la expansión de un centro de detención de inmigrantes construido en medio de los Everglades de Florida, conocido como “Alcatraz de los Caimanes”, el cual los activistas afirmaron que viola las leyes ambientales.

La orden de la jueza de distrito Kathleen Williams formalizó la suspensión que había ordenado hace dos semanas mientras los testigos continuaron testificando en una audiencia para determinar si la obra debía detenerse hasta la resolución final del caso.

La jueza señaló que esperaba una disminución en la población del centro de detención dentro de los próximos 60 días mediante la transferencia de detenidos a otras instalaciones, y una vez que eso ocurriera, se deberán retirar las cercas, iluminación y generadores.

El presidente Donald Trump recorrió la instalación el mes pasado y dejó entrever que podría ser un modelo para futuros centros de detención en todo el país, a medida que su gobierno se apresura a expandir la infraestructura necesaria para el aumento de deportaciones.

Grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee argumentaron que las obras y operaciones del lugar debían detenerse hasta que las autoridades federales y estatales cumplieran con las leyes ambientales. Su demanda afirmaba que el proyecto ponía en riesgo humedales sensibles que son hogar de flora y fauna protegida y revertiría miles de millones de dólares en restauración ambiental.

Los abogados de los gobiernos estatal y federal argumentaron que, aunque el centro de detención albergaría a detenidos federales, el estado de Florida era el único responsable de la construcción y operación de la instalación, lo que significaba que la ley ambiental federal no se aplicaba. La jueza ha dicho que la instalación de detención era, como mínimo, una asociación conjunta entre el estado y el gobierno federal.

El centro de detención se construyó a toda prisa hace casi dos meses en un aeropuerto de entrenamiento de una sola pista en medio de los Everglades. Actualmente alberga a varios cientos de detenidos, pero fue diseñado para recibir eventualmente hasta 3.000 detenidos en carpas temporales. Dentro de las grandes tiendas blancas del complejo, filas de literas estaban rodeadas por jaulas de malla metálica. Las personas detenidas en el lugar afirmaron que la comida tenía gusanos, los inodoros no funcionaban y las aguas residuales inundaban los pisos, mientras que los mosquitos y otros insectos estaban por todas partes. A veces, los aires acondicionados se apagaban abruptamente en medio del calor sofocante. Los detenidos afirmaron que pasaban días sin ducharse o recibir medicamentos recetados, y solo podían hablar con abogados y seres queridos vía telefónica.

Testigos de los grupos ambientalistas declararon durante la audiencia que se habían agregado al menos 8 hectáreas (20 acres) de asfalto a la instalación desde que la División de Manejo de Emergencias de Florida comenzó la construcción. Añadieron que el pavimento adicional podría llevar a un aumento en la escorrentía de agua hacia los humedales adyacentes, esparcir químicos dañinos en los Everglades y reducir el hábitat de la pantera de Florida, un animal en peligro de extinción.

Amy Castaneda, directora de recursos hídricos de la tribu Miccosukee, testificó que la escorrentía de nutrientes del centro de detención podría fluir hacia las tierras tribales, alterando el crecimiento de la vegetación. Eso podría llevar a la muerte de peces y obstaculizar el movimiento de seres humanos y vida silvestre en ciertas áreas, explicó.

David Kerner, director ejecutivo del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados, testificó que el gobierno federal no le decía al estado dónde detener a los inmigrantes, y que la instalación de los Everglades se construyó para reducir el hacinamiento en los centros federales de detención de inmigrantes, así como en las instalaciones estatales y del condado con acuerdos para albergar detenidos de inmigración federal.

De acuerdo con la ley ambiental federal, las agencias federales tendrían que haber realizado estudios de impacto ambiental sobre la construcción del centro, identificar las formas de minimizar el impacto y apegarse a las normas de procedimiento, como la recepción de comentarios públicos, según los grupos ambientalistas y la tribu.

No importa que el centro de detención haya sido construido por el estado de Florida, ya que las agencias federales tienen autoridad sobre la inmigración, destacaron en la demanda.

Los abogados de las agencias federales y estatales pidieron a Williams que desestimara o transfiriera la solicitud de orden judicial, diciendo que la demanda se presentó en la jurisdicción incorrecta. Williams dictaminó el jueves que su tribunal era el lugar adecuado.

Las demandas se dirimieron mientras el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, aparentemente se preparaba para construir un segundo centro de detención de inmigrantes en un complejo de entrenamiento de la Guardia Nacional de Florida en el norte del estado.

Una segunda demanda presentada por grupos de derechos civiles decía que se estaban violando los derechos constitucionales de los detenidos, ya que se les prohibía reunirse con abogados, se les mantenía retenidos sin cargos y un tribunal de inmigración federal había cancelado las audiencias de fianza. Un juez federal en Miami desestimó esta semana parte de la demanda y transfirió el caso restante a otra jurisdicción.