Jorge Glas enfrenta solicitud de 13 años adicionales de prisión por la Fiscalía de Ecuador

QUITO (AP) — Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador, podría enfrentar una condena adicional de 13 años de prisión. Este proceso se inició cuando la Fiscalía solicitó a un tribunal aplicar la pena máxima en un nuevo juicio relacionado con el uso indebido de recursos públicos en la contratación de obras de reconstrucción tras el terremoto de 2016.

La resolución del tribunal se conocerá en un plazo de ocho días. En la jornada final del juicio, el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, informó que Glas y otro exfuncionario habían malversado más de 225 millones de dólares, motivo por el cual se solicitó a la justicia una reparación de la misma cantidad y una multa de 33.000 dólares.

Actualmente, Glas se encuentra recluido en un centro penitenciario de máxima seguridad, tras ser sentenciado a seis y ocho años de cárcel en otros dos procedimientos judiciales vinculados a corrupción. En uno de estos casos, también fue condenado el expresidente Rafael Correa (2007-2017).

La detención del exvicepresidente ocurrió en diciembre de 2024, cuando la policía ecuatoriana irrumpió en la embajada de México en Quito, un hecho que desencadenó la ruptura de relaciones entre ambos países.

Este juicio deriva de la creación de un comité presidiado por Glas, encargado de gestionar las obras de reconstrucción tras el fuerte terremoto de magnitud 7.8 que en 2016 devastó la costa ecuatoriana, causando cerca de 700 muertes y significativos daños materiales, especialmente en Manabí. Asimismo, a raíz de la catástrofe, se aprobó una Ley de Solidaridad destinada a recaudar fondos para la reconstrucción a través de impuestos y contribuciones obligatorias.

Según la Fiscalía, Glas y Carlos Bernal, quien era el secretario del comité, priorizaron la contratación de 11 proyectos que no podían ser financiados por la Ley de Solidaridad, dado que estos se habían concebido previo al terremoto y tampoco contaban con el visto bueno de todos los miembros del comité.

En su defensa, Glas argumentó ante el tribunal que no existieron delitos, ya que nunca manejó dinero relacionado con las obras señaladas. También negó las acusaciones de la Fiscalía, afirmando que la definición de prioridades fue respaldada por todos los miembros del comité. "Si no existe beneficio propio o a un tercero, no existe peculado", enfatizó su abogado Andrés Villegas, quien pidió que se confirme la inocencia de Glas. La defensa de Bernal también solicitó un veredicto similar.