FOTO: Irán insiste en sus condiciones para dialogar con EEUU y más noticias de Oriente Medio

Irán reiteró el martes que no habrá conversaciones con Estados Unidos para poner fin al conflicto a menos que se cumplan varias condiciones. Además, afirmó que tres petroleros chocaron con minas navales en el estrecho de Ormuz y se incendiaron pese a la cobertura aérea de Washington.

El principal negociador iraní y presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, declaró que Teherán no negociará con Estados Unidos "hasta que se cumplan las siete condiciones de Irán", según la televisión estatal. Las condiciones impuestas por la República Islámica no han sido reveladas, aunque medios estatales iraníes han indicado que incluyen el levantamiento de las sanciones, el fin del bloqueo naval de Washington a los puertos iraníes y la liberación de activos de Teherán que han sido incautados.

En su comunicado, Irán también advirtió que "ampliará el alcance geográfico del conflicto si el enemigo comete un error". El brazo naval de la Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que los tres buques chocaron con minas navales porque estaban "violando las normas" sobre el paso por el estrecho de Ormuz. En una publicación en Telegram, indicaron que el estrecho "no es un lugar para probar rutas no autorizadas ni para ignorar las advertencias marítimas". Los buques quedaron "envueltos en llamas" tras el incidente, a pesar de estar bajo escolta aérea de Estados Unidos.

En Gaza, al menos nueve palestinos fallecieron en cuatro ataques israelíes separados. Funcionarios locales reportaron que entre los muertos se encontraba un alto cargo de seguridad del Ministerio del Interior del gobierno de Hamás. El Ministerio del Interior informó que Na’im Abu Nahl, director general del Servicio de Seguridad Interna, perdió la vida en un ataque al oeste de la Ciudad de Gaza.

El ejército de Israel confirmó haber atacado y alcanzado a un miembro de Hamás, aunque no proporcionó más detalles sobre el operativo. Este fue el cuarto ataque israelí en el enclave palestino desde el lunes por la noche. Funcionarios hospitalarios en Gaza reportaron al menos ocho fallecidos adicionales, incluyendo un menor durante un ataque aéreo en el centro de la Franja y tres agentes de policía en Jan Yunis.

El ejército israelí no respondió a preguntas sobre la operación que resultó en la muerte de los agentes. Desde el alto el fuego del año pasado, el ejército ha atacado repetidamente comisarías en áreas controladas por Hamás, considerándolas instrumentos del gobierno del grupo insurgente. Hamás sostiene que la policía es necesaria para mantener el orden en medio de la crisis y la inestabilidad.

Según el Ministerio de Salud en Gaza, al menos 74.746 palestinos han muerto en la guerra de tres años entre Israel y Hamás. Este ministerio, que forma parte del gobierno de Hamás, lleva registros de víctimas que son considerados generalmente fiables por las agencias de Naciones Unidas y expertos independientes, aunque no ofrecen un desglose entre civiles y combatientes.