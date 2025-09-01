Helicóptero con 8 personas a bordo pierde contacto en la isla Borneo, Indonesia

YAKARTA, Indonesia (AP) — Un helicóptero con ocho personas a bordo perdió contacto cuando voló sobre un bosque en la isla tropical indonesia de Borneo ocho minutos después de su despegue, informaron las autoridades el lunes.

El Airbus BK117 D-tres, propiedad de Eastindo Air, partió del aeropuerto en el distrito de Kotabaru en la provincia de Kalimantan del Sur en Indonesia a las 8:46 de la mañana del lunes, con destino a la ciudad de Palangkaraya, en la provincia de Kalimantan Central.

Se suponía que debía llegar a Palangkaraya a las 10:15 de la mañana. Su último contacto con el control de tráfico aéreo fue a las 8:54 de la mañana.

La Agencia de Búsqueda y Rescate de Banjarmasin recibió un reporte sobre la aeronave desaparecida a las 12:02 de la tarde, dijo I Putu Sudayana, el jefe de la agencia.

Estimó que el helicóptero, que transportaba a un piloto, un ingeniero y seis pasajeros, perdió contacto en el área del bosque de Mantewe, en el distrito de Tanahbumbu.

Equipos de búsqueda y rescate fueron enviados por tierra y aire, incluyendo un helicóptero utilizado para combatir incendios, afirmó.

“Esperamos que hoy podamos encontrar la ubicación y esperamos encontrarlos sanos y salvos”, dijo Sudayana.