Helicóptero con 8 personas a bordo pierde contacto en la isla Borneo, Indonesia
Un helicóptero, con ocho personas a bordo, perdió contacto en Borneo, Indonesia, tras despegar. La aeronave partió del distrito de Kotabaru con destino a Palangkaraya.
01/09/2025 | 10:56Redacción Cadena 3
YAKARTA, Indonesia (AP) — Un helicóptero con ocho personas a bordo perdió contacto cuando voló sobre un bosque en la isla tropical indonesia de Borneo ocho minutos después de su despegue, informaron las autoridades el lunes.
El Airbus BK117 D-tres, propiedad de Eastindo Air, partió del aeropuerto en el distrito de Kotabaru en la provincia de Kalimantan del Sur en Indonesia a las 8:46 de la mañana del lunes, con destino a la ciudad de Palangkaraya, en la provincia de Kalimantan Central.
Se suponía que debía llegar a Palangkaraya a las 10:15 de la mañana. Su último contacto con el control de tráfico aéreo fue a las 8:54 de la mañana.
La Agencia de Búsqueda y Rescate de Banjarmasin recibió un reporte sobre la aeronave desaparecida a las 12:02 de la tarde, dijo I Putu Sudayana, el jefe de la agencia.
Estimó que el helicóptero, que transportaba a un piloto, un ingeniero y seis pasajeros, perdió contacto en el área del bosque de Mantewe, en el distrito de Tanahbumbu.
Equipos de búsqueda y rescate fueron enviados por tierra y aire, incluyendo un helicóptero utilizado para combatir incendios, afirmó.
“Esperamos que hoy podamos encontrar la ubicación y esperamos encontrarlos sanos y salvos”, dijo Sudayana.
[Fuente: AP]