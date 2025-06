Grossi afirmó que Irán tenía suficiente material nuclear, pero no fabricó armas

Rafael Mariano Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), brindó este jueves detalles acerca del programa nuclear de Irán y aseguró que, a pesar de que "Irán tenía material suficiente" , no logró producir "el arma nuclear".

Durante una entrevista con RFI, Grossi subrayó la necesidad de mantener la cooperación entre el organismo y Teherán, que se suspendió el mismo día. Aclaró que Irán contaba con el material necesario para fabricar "quizá una decena" de bombas atómicas, "o un poco menos".

El director del OIEA mencionó que, aunque el país tenía las tecnologías adecuadas y los desarrollos relacionados, "no se puede afirmar que Irán tenía el arma nuclear". Ante una consulta sobre si el programa nuclear iraní había sido aniquilado, Grossi fue cauto, ya que consideró que el término era excesivo, pero admitió que había surgido "enormes daños".

"Los ataques iniciados el 13 de junio provocaron daños significativos en tres sitios nucleares: Natanz, Isfahán y Fordo, donde se concentraba la mayor parte de las actividades de enriquecimiento y conversión de uranio. Otros sitios nucleares permanecieron intactos", advirtió el director. Esto implicó que "continuar al mismo ritmo anterior será más complicado para Irán". Grossi expresó confianza en el conocimiento que posee el OIEA sobre el programa nuclear iraní, apuntando que "conocemos estas instalaciones a fondo, lo que nos diferencia de otros".

Al ser preguntado sobre el paradero de los 408 kilos de uranio enriquecido que tiene Irán, Grossi respondió que, en realidad, era un poco más. Asimismo, declaró que el OIEA no tenía conocimiento previo de los ataques a las centrales nucleares de Irán y que apenas había información sobre las medidas adoptadas por Irán para proteger el uranio enriquecido.

En relación a la reciente situación, el director reveló que apenas supo del alto el fuego, se comunicó con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Dr. Abbas Araghchi, sugiriendo que era el momento adecuado para una reunión. Sin embargo, lamentó que Irán no respondió, aunque se discutió sobre cómo seguir adelante, generando "cierta tensión en este momento".

Grossi también se manifestó preocupado por las críticas desde Teherán hacia el OIEA, que argumentaron que la agencia no sería imparcial, sobre todo debido a que no condenó los ataques israelíes. "Espero poder analizarlo con mis colegas iraníes. La presencia del organismo en Irán no es un gesto de generosidad sino una responsabilidad internacional", reflexionó.

Finalmente, recordó que Irán es parte del Tratado de No Proliferación y, por lo tanto, debe cumplir con un sistema de inspección, haciendo hincapié en que "no se puede suspender unilateralmente esta responsabilidad". Advirtió que, si Irán niega el acceso a sus sitios nucleares, estaría actuando al margen del derecho internacional.