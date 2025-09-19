Gobierno de Perú rechaza disolución del partido Fuerza Popular de Keiko Fujimori

LIMA (AP) — El gobierno de Perú expresó su rechazo a un pedido de la fiscalía general para disolver al partido Fuerza Popular, un poderoso aliado de la mandataria Dina Boluarte, por considerar que desarrolla “actividades contrarias a los principios democráticos”. La solicitud tuvo lugar a pocos meses de las elecciones generales de 2026.

En un pronunciamiento en sus redes sociales, el gobierno de Boluarte dijo que la fiscalía no puede estar “por encima de la Constitución y las leyes, queriendo determinar, antidemocráticamente, qué partidos son los que deben participar” en los comicios del 12 de abril.

La víspera, la fiscal general Delia Espinoza solicitó a la Corte Suprema declarar ilegal y cancelar la inscripción del partido de Keiko Fujimori, hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), por desarrollar, según dice, una “conducta antidemocrática” —sancionada con la disolución según la ley— a través de la promoción de ataques y persecuciones contra la integridad de magistrados, funcionarios, opositores y periodistas.

La fiscal general respondió durante la jornada y dijo a la prensa que el pronunciamiento del gobierno busca “proteger” a Fuerza Popular y es una “clara injerencia” a su autonomía. La ley de partidos políticos indica que la fiscal general es la única que puede pedir la disolución de un partido político.

Espinoza recordó que el gobierno no se pronunció en marzo cuando la Corte Suprema canceló la inscripción de otro partido político por su conducta “antidemocrática”. “¿Por qué no hicieron lo mismo?”, cuestionó la fiscal general.

El jueves, Keiko Fujimori calificó el pedido de la fiscal general como “abiertamente antidemocrático, a pocos meses de las elecciones generales” y añadió que “no prosperará”. Fujimori postuló sin éxito en las elecciones presidenciales de 2011, 2016 y 2021. Aún no ha anunciado si volverá a correr como candidata para las elecciones generales de abril. El plazo vence a fines de diciembre.

Las declaraciones de Espinoza ocurren mientras la Junta Nacional de Justicia —órgano que sanciona y ratifica a magistrados— evalúa si suspende de su cargo a la fiscal general Espinoza por una supuesta desobediencia en otro caso donde la Junta le pedía entregar su puesto a otra fiscal, Patricia Benavides, suspendida en 2023 y quien está investigada por presuntamente dirigir una organización criminal dentro de la fiscalía.