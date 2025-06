Gallardo minimiza el impacto de la partida de Mastantuono de River a Madrid

SEATTLE (AP) — Franco Mastantuono se encuentra en la etapa final de su trayectoria con River Plate.

Después de sellar su transferencia al Real Madrid, el joven talento argentino de 17 años está compitiendo en la Copa Mundial de Clubes, que representa su último torneo con el equipo argentino. Su llegada a España está programada para después de la finalización de su participación en el certamen de la FIFA, que este año incluye a 32 equipos.

El primer capítulo de su despedida será el próximo martes, cuando se enfrente a los japoneses Urawa Red Diamonds en el estadio Lumen Field de Seattle.

La situación ha generado interrogantes sobre su estado emocional. Sin embargo, Gallardo aseguró: “No es tan complicado. Eso es una percepción externa. No existe tanto drama. Lo respaldamos y lo acompañamos”, afirmó el entrenador del Millonario, un día antes del debut en el Grupo E.

Fue su primer comentario oficial sobre la venta de Mastantuono.

Gallardo agregó: “Quiero ser equilibrado. Prefiero concentrarme en la parte futbolística. Debemos permitir que el equipo y Franco vivan este evento de la manera más natural posible. Ese es nuestro enfoque”.

La transacción de Mastantuono, que implica un monto récord para el fútbol argentino, se concretó el jueves pasado. Se espera que el jugador se una a las filas del Madrid, que también está participando en la Mundial de Clubes, a partir del 14 de agosto.

Este fichaje representa el tercer gran movimiento del conjunto madridista en días recientes, tras la apertura de una ventana de transferencias especial para el torneo en Estados Unidos. Antes, el club había incorporado a los defensores Trent Alexander-Arnold y Dean Huijsen.

Durante la primera parte de la liga argentina, Mastantuono marcó cuatro goles y brindó dos asistencias, incluyendo un espectacular tiro libre en un partido contra Boca Juniors, su rival acérrimo.

Según lo informado por River, Mastantuono activó su cláusula de rescisión, que requirió al club español desembolsar 63 millones de euros (72 millones de dólares).

El técnico Gallardo reflexionó sobre la gestión de este cambio para un jugador que, recientemente, debutó con la selección argentina. “Lo manejaré tal como lo estoy haciendo. Como un jugador que quiere jugar. El chico tiene esas ganas. No debemos desgastarnos hablando de esto. Si está bien, jugará, y si no, no será parte del equipo”, explicó el director técnico.

River se prepara además para un duelo contra el Monterrey de México y cerrará la fase de grupos ante el Inter de Milán, subcampeón de la Liga de Campeones de Europa.

“El debut ante Urawa es crucial; es esencial comenzar de la mejor manera para definir nuestras posibilidades de avanzar”, concluyó Gallardo. “Estamos entusiasmados por jugar y demostrar nuestro deseo de comenzar de manera positiva en este torneo”.