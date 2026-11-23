Buenos Aires, 23 noviembre (NA/Xinhua) -- El presidente del Banco Central de Brasil, Gabriel Galípolo, reafirmó el lunes la importancia de controlar la inflación y mantener los programas sociales, al señalar que el país se enfrenta a un contexto económico más complicado, caracterizado por la desaceleración de la actividad, en un entorno internacional difícil para las economías emergentes de cara a 2027.

"Es un escenario más difícil realmente para un banquero central, en especial en un país emergente", expresó el presidente de la entidad durante el encuentro económico MacroVisión2026, organizado por el banco brasileño Itaú.

Galípolo afirmó que la estabilidad de precios es el principal mandato de la autoridad monetaria brasileña.

Ante el reciente aumento del dólar en relación al real brasileño, el titular del Banco Central indicó que las proyecciones económicas reflejan un panorama de menor crecimiento, junto con revisiones al alza en las estimaciones de inflación, tasas de interés y el valor del dólar, una combinación que complica las decisiones de política monetaria.

"Es difícil encontrar a alguien que esté esperando que tengamos una economía más dinámica a partir de los próximos años", comentó el funcionario, al referirse a las expectativas del mercado y los riesgos de una desaceleración económica mayor a la prevista.

Destacó que, a diferencia del periodo 2025-2026, cuando los indicadores económicos mostraban una dirección uniforme, el escenario actual presenta señales de desaceleración junto a presiones inflacionarias y expectativas menos estables.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta que la economía brasileña se desacelerará, pasando de un crecimiento del 2,2 por ciento en 2026 a un 1,9 por ciento en 2027, debido a factores como las condiciones monetarias restrictivas, la disminución del impulso fiscal y la incertidumbre internacional.

En este contexto, Galípolo aseguró que la recuperación del poder adquisitivo de la población brasileña, a través de aumentos en el salario mínimo y programas de recomposición de ingresos, ha ayudado a mitigar el impacto de los precios en las familias, aunque también ha generado presiones sobre la demanda.

El presidente del Banco Central aclaró que contener la inflación no significa abandonar las políticas de protección social, que forman parte de la agenda respaldada por la reelección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en octubre pasado.

Galípolo reiteró que, aunque la institución considera los diversos efectos de sus decisiones sobre la economía, la estabilidad de precios es su responsabilidad central.