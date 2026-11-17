Buenos Aires, 17 noviembre (NA) -- La red altamente clasificada utilizada por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) para sus comunicaciones internas ha quedado fuera de servicio, según informaron seis fuentes cercanas a la situación, reportó la cadena estadounidense CNN.

La red, conocida como NSANet, es crucial para que los empleados intercambien información sensible. Hasta el momento, las fuentes consultadas indicaron que no hay evidencia de un ciberataque.

La agencia se encuentra trabajando para evaluar la magnitud del problema y ha implementado un sistema de llegadas escalonadas para el personal, según las mismas fuentes.

"No hemos observado indicios de que se trate de un ciberataque", afirmó este martes Lauren Bis, portavoz de la Casa Blanca, durante una entrevista en Newsmax. "No hay ninguna crisis ni nada que deba preocupar a los estadounidenses", agregó.

Un funcionario estadounidense en activo, junto a otro que ocupó el cargo anteriormente, señalaron que la interrupción en la red de la NSA no afectaría la capacidad de la agencia para comunicar información de inteligencia urgente al presidente estadounidense, Donald Trump, quien se encuentra viajando por Asia a bordo del Air Force One.

Ambas fuentes mencionaron que existen múltiples sistemas redundantes y redes de respaldo que el gobierno podría utilizar para garantizar una comunicación segura con Trump, quien actualmente está en Filipinas y se dirige a China para mantener conversaciones con el líder chino, Xi Jinping, y el presidente ruso, Vladímir Putin.

La interrupción del servicio en la agencia de inteligencia más poderosa de Estados Unidos se produce en un contexto donde se han registrado varios fallos técnicos significativos que han afectado a aerolíneas y otras empresas a nivel nacional.

El pasado viernes, todos los vuelos en el país fueron suspendidos durante horas debido a un fallo masivo en los sistemas, provocando retrasos y cancelaciones de miles de vuelos. La Administración Federal de Aviación (FAA) identificó que el problema se originó en un único enrutador ubicado en Arkansas.

Asimismo, la semana pasada, una interrupción masiva en los productos de Microsoft impidió que usuarios de todo el mundo accedieran a sus correos electrónicos de Outlook y a las reuniones a través de Teams.

En las últimas semanas, bancos y otros servicios también han sufrido interrupciones; el lunes, miles de clientes de Chase Bank reportaron problemas para acceder a sus cuentas en línea.

Estados Unidos comparte información de inteligencia con un grupo de países bajo la alianza conocida como "Five Eyes", que incluye a Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia y Canadá. Este sistema de intercambio de inteligencia no se ha visto afectado por la interrupción de NSANet, según un exfuncionario de inteligencia estadounidense y una fuente de uno de los países aliados.

Esta no es la primera vez que las redes informáticas internas de la NSA enfrentan perturbaciones significativas. En el año 2000, una falla técnica dejó los sistemas de la agencia inoperativos durante casi tres días, interrumpiendo el procesamiento de inteligencia en Fort Meade, según declaró en aquel momento un portavoz de la agencia.