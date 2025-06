“F1” logra 55 millones en cines de Norteamérica, el mayor éxito de Apple

NUEVA YORK (AP) — Apple obtuvo su primer gran éxito en taquilla con "F1 The Movie".

La película recaudó 55,6 millones de dólares en su estreno en cines de Norteamérica y alcanzó un total global de 144 millones durante el fin de semana, según las estimaciones del estudio el domingo. Este resultado lo convirtió en el estreno más exitoso de Apple hasta la fecha.

A pesar de contar con algunas producciones notables en Hollywood en sus seis años de trayectoria, como la ganadora del Oscar 2021 "CODA", el desempeño de Apple Original Films en taquilla había sido variado. Fracasos como "Argylle" y "Fly Me to the Moon", junto a grandes producciones como la película "Napoleón" de Ridley Scott y "Killers of the Flower Moon" de Martin Scorsese, demostraron ser más efectivas para atraer público a Apple TV+ que a los cines.

Sin embargo, "F1" representó la primera apuesta de Apple en el género de los éxitos de taquilla de verano. Ganó una intensa guerra de ofertas para hacerse con el proyecto, en parte gracias al equipo de producción que había trabajado en el gran éxito de 2022, "Top Gun: Maverick". Apple también se asoció con Warner Bros. para la distribución de la película, que cuenta con las actuaciones de Brad Pitt, Damson Idris y Kerry Condon.

Con un presupuesto de producción que superó los 200 millones de dólares, "F1" aún deberá recorrer un largo camino para comenzar a generar ganancias. Sin embargo, su desempeño en cines va a toda velocidad.

Las críticas han sido positivas para "F1", y la respuesta del público, calificada con una "A" a través de CinemaScore, indica que la película podría mantenerse exhibiéndose bien en las próximas semanas, incluso ante la feroz competencia que se anticipa con la llegada de "Jurassic World Rebirth" de Universal Pictures.

Paul Dergarabedian, analista de medios en la firma de datos Comscore, destacó el esfuerzo de Warner Bros. al convertir "F1" en un evento cinematográfico significativo. El estudio también estuvo detrás del otro gran lanzamiento original del año, "Sinners".

Se preveía que "M3gan 2.0" de Universal presentara un desafío mayor a "F1"; no obstante, la secuela de la muñeca robot no logró igualar el éxito de taquilla de su predecesora, que abrió con 30,4 millones de dólares y totalizó 180 millones con un presupuesto de solo 12 millones.

Por su parte, "M3gan 2.0" recaudó 10,2 millones de dólares en 3.112 cines. Con el apoyo de memes y videos virales, la primera película alcanzó un notable rendimiento en taquilla.

Además, "M3gan 2.0" ocupó el cuarto lugar en la taquilla, mientras que el líder de los últimos fines de semana, "How to Train Your Dragon", descendió al segundo lugar con 19,4 millones. Hasta ahora, esta última ha superado los 200 millones de dólares en tres semanas.

Finalmente, tras un debut que marcó un nuevo mínimo para Pixar, "Elio" de Disney recaudó 10,7 millones en su segundo fin de semana, alcanzando un desalentador total de 42,2 millones en dos semanas.

Con la llegada de las cifras finales nacionales el lunes, estas estimaciones de boletos comprenden las ventas de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore.

1. “F1 The Movie”, 55 millones de dólares.

2. “How to Train Your Dragon”, 19,4 millones de dólares.

3. “Elio”, 10,7 millones de dólares.

4. “M3gan 2.0”, 10,2 millones de dólares.

5. “28 Years Later”, 9,7 millones de dólares.

6. “Lilo & Stitch”, 6,9 millones de dólares.

7. “Mission: Impossible — Final Reckoning”, 4,2 millones de dólares.

8. “Materialists”, 3 millones de dólares.

9. “Ballerina”, 2,1 millones de dólares.

10. “Karate Kid: Legends”, 1 millón de dólares.