Establecen un penal en Luisiana para incentivar la autodeportación de migrantes

FOTO: Noem dice que se eligió un conocido penal de Luisiana para fomentar la autodeportación de migrantes

ANGOLA, Luisiana, EE.UU. (AP) — Las autoridades federales eligieron deliberadamente una conocida prisión en Luisiana para albergar a detenidos por cuestiones relacionadas con inmigración como forma de alentar a quienes están en Estados Unidos sin la documentación pertinente a que se autodeporten, dijo el miércoles la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Un complejo ubicado en la Penitenciaría Estatal de Luisiana, una inmensa prisión rural conocida como Angola, se utilizará para algunos de los “peores de los peores” detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), comentó Noem a reporteros mientras visitaba el recinto, cerca de un nuevo cartel que decía “Louisiana Lockup” (“Cárcel de Luisiana”).

Según las autoridades, 51 detenidos estaban ya alojados en Angola. Pero el gobernador, Jeff Landry, señaló que espera que el edificio se llene por completo, con el ingreso de más de 400 personas en los próximos meses mientras el presidente, Donald Trump, sigue con su campaña a gran escala para expulsar a sospechosos de haber ingresado de forma ilegal al país.

En la entrada de la prisión, un cartel dice “Estás entrando en la tierra de los nuevos comienzos”. El camino de tierra hacia la nueva instalación de ICE serpentea entre altos robles, campos verdes y otros edificios, incluyendo una iglesia blanca y una estructura con un letrero que anunciaba el “Equipo de Redadas de Angola”.

La instalación está rodeada por una cerca con cinco filas de alambre de púas apiladas. Para custodiar la zona exterior hay una torre, donde un guardia caminaba de un lado a otro.

Al otro lado, en un lago salpicado de cipreses, se podían ver algunos caimanes nadando. Además de los “grandes caimanes”, los funcionarios prometieron “bosques llenos de osos” cerca.

The Associated Press participó junto a las autoridades en un breve recorrido por la instalación, viendo algunas de las celdas donde se alojarán los detenidos. Las celdas, construidas con tres paredes de bloques de cemento y barras de acero al frente, eran individuales: una cama, un inodoro y un lavabo en cada una.

En el exterior había recintos cerrados con cercas de malla, lo suficientemente altos como para que varias personas pudieran estar de pie en ellos.

“Si no cree que su lugar está en su sitio como este”, dijo Landry sobre los detenidos durante la conferencia de prensa del miércoles, “tiene un problema”.

El edificio que alberga a los detenidos por el ICE no es nuevo, sino que fue renovado después de pasar años vacío. El resto de Angola, formado por muchos edificios, ha permanecido activo. Muchos de sus 6.300 reclusos aún trabajan sus campos, recogiendo largas filas de vegetales a mano mientras guardias armados patrullan a caballo.

Además, alberga a más de 50 reclusos en el corredor de la muerte. La última ejecución fue en marzo y se utilizó gas de nitrógeno para privar al reo de oxígeno, lo que le causó la muerte. La silla eléctrica del estado, apodada “Gertie la Espantosa”, todavía se exhibe en el museo de la prisión.

La notoriedad de la prisión de 7.300 hectáreas (18.000 acres) se remonta más de un siglo. Descrita en las décadas de 1960 y 1970 como “la más sangrienta de Estados Unidos”, ha visto violencia, disturbios masivos, fugas, brutalidad, condiciones inhumanas y ejecuciones.

“Esta instalación albergará a los criminales más peligrosos”, dijo Noem, agregando que, “sin duda alguna”, había sido elegida por su reputación.

El gobierno de Trump ha elaborado un mensaje migratorio para reforzar una imagen de mano dura contra la delincuencia y crear un sentimiento de miedo entre quienes están en el país sin los permisos oportunos, especialmente con el centro de detención apodado “Alcatraz de los Caimanes”, que construyó en los Everglades de Florida.

Ese centro podría vaciarse pronto porque una jueza ratificó su decisión de ordenar que reduzca sus operaciones indefinidamente.

En su carrera por ampliar la infraestructura necesaria para aumentar las deportaciones, el gobierno federal y sus aliados estatales han anunciado una serie de nuevos centros de detención para inmigrantes, incluyendo el “Speedway Slammer” en Indiana y el “Cornhusker Clink” en Nebraska.

Las aproximadamente 400 personas que pude albergar el centro migratorio de Angola son una pequeña parte de las más de 100.000 que el ICE quiere detener en el marco de una ampliación de estos centros, presupuestada en 45.000 millones de dólares, que Trump promulgó en julio.

El penal remonta su historia a una serie de ricos esclavistas y propietarios de plantaciones de algodón que construyeron una explotación llamada Plantación Angola. Una noticia de la década de 1850 decía que tenía 700 esclavos, quienes, según los historiadores, eran forzados a trabajar de sol a sol en el brutal calor del verano de Luisiana.

La plantación se convirtió en la prisión estatal después de la Guerra Civil, con un exoficial confederado al que se le otorgó un contrato de arrendamiento que le dio el control sobre la propiedad y los convictos.

“La mayoría de los reclusos negros fueron subarrendados a propietarios de tierras para reemplazar a los esclavos mientras que otros continuaron con la construcción de diques, ferrocarriles y carreteras”, de acuerdo con la web del museo. En ese momento, los reos blancos trabajaban como empleados o artesanos.

El arrendamiento de reclusos terminó a finales de 1800 en medio de una protesta pública, y el estado tomó el control de la prisión en 1901.

Pero las duras condiciones siguieron formando parte de la historia de Angola, con ciclos de escándalos y reformas que continuaron durante décadas, con reportes de brutalidad, condiciones de hacinamiento y brotes de tuberculosis.

Las autoridades sostienen que las reformas han producido a mejoras, pero aún se presentan demandas de forma regular alegando violencia y trato cruel.