El Telescopio Hubble captura la mejor imagen de un cometa interestelar

FOTO: Telescopio Hubble captura la mejor imagen del cometa que visita desde otro sistema solar

CABO CAÑAVERAL, Florida, EE.UU. (AP) — El Telescopio Espacial Hubble capturó la mejor imagen hasta ahora de un cometa de alta velocidad que visitó nuestro sistema solar desde otra estrella.

El Hubble reveló las últimas fotos, publicadas recientemente por la NASA y la Agencia Espacial Europea.

El cometa, conocido como 3I-Atlas, fue descubierto el mes pasado por un telescopio en Chile y se considera solo el tercer objeto interestelar conocido que pasa cerca de nuestro sistema solar, aunque no representa una amenaza para la Tierra.

Inicialmente, los astrónomos estimaron el tamaño de su núcleo helado en decenas de kilómetros (varias millas) de ancho, pero las observaciones realizada por el Hubble lo redujeron a no más de 5,6 kilómetros (3,5 millas). Según los investigadores, su tamaño podría ser incluso tan pequeño como 320 metros (1.000 pies).

El cometa se dirigió hacia nosotros a una velocidad de 209.000 km/h (130.000 mph) y se acercará más a Marte que a la Tierra, manteniendo una distancia segura de ambos. Cuando fue fotografiado por Hubble hace un par de semanas, estaba a 446 millones de kilómetros (277 millones de millas) de distancia. El telescopio en órbita reveló una pluma de polvo en forma de lágrima alrededor del núcleo, así como rastros de una cola polvorienta.