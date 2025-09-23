El presidente de Uruguay afirmó que busca "los mejores vínculos" con el Mercosur

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, afirmó en un foro en Nueva York (Estados Unidos) que pretende establecer "los mejores vínculos" con los otros socios del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay) más allá del Gobierno de turno.

"Estamos convencidos de que la herramienta de la integración es muy útil, sí o sí, tenemos que tener los mejores vínculos con los países del Mercosur, sea el Gobierno que sea", afirmó Orsi en la Cumbre Anual Concordia 2025, según recogen los medios uruguayos.

Orsi añadió: "Tenemos una historia de buen relacionamiento, y eso nos posiciona en un lugar de privilegio en una región que es muy potente".

En su alocución, Orsi destacó que en el orden de la innovación "Uruguay tiene algunas ventajas" que le "permiten trabajar mejor".

Mencionó como fortalezas la seguridad jurídica, los avances en políticas públicas -como el plan Ceibal que entrega una computadora por cada escolar- y la mejora de la genética animal tras el fortalecimiento de la academia y la investigación científica. Y subrayó la creación del programa Uruguay Innova, que vincula a la academia con el sector privado, informó la agencia de noticias Xinhua.

La Cumbre Anual Concordia reúne en su decimoquinta edición a jefes de estado, líderes del sector privado y de ONG para "explorar soluciones tangibles a los desafíos locales y globales", de acuerdo a su presentación institucional.

Orsi, un ex intendente del departamento de Canelones (sur), de 58 años, asumió la presidencia el 1 de marzo en el regreso al poder del izquierdista Frente Amplio (FA) después de cinco años en la oposición.