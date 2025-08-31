En vivo

Mundo

El premio de la Lotería Powerball en EE.UU. alcanzó los $1.100 millones

El premio mayor de la Lotería Powerball de EE.UU. aumenta a $1.100 millones tras no haberse producido ganadores el último sorteo, convirtiéndose en el quinto más grande de la historia del juego.

31/08/2025 | 09:57Redacción Cadena 3

FOTO: Cadena 3 Noticias

DES MOINES, Iowa, EE.UU. (AP) — Los jugadores de Powerball tuvieron otra oportunidad el lunes para ganar un premio mayor estimado en más de 1.000 millones de dólares, después de que nadie ganara el gran premio el sábado por la noche.

Nadie acertó los seis números desde el 31 de mayo, lo que permitió que el premio mayor se incrementara a 1.100 millones de dólares, convirtiéndose en el quinto premio más grande en la historia del juego. Los pagos se distribuyeron a lo largo de 30 años, o un ganador podría optar por un pago único inmediato de aproximadamente 498,4 millones de dólares, nuevamente antes de impuestos.

Las probabilidades de acertar los seis números resultaron ser astronómicas: uno en 292,2 millones. La probabilidad de ser alcanzado por un rayo es mucho mayor. Sin embargo, con tantas personas apostando dinero por una oportunidad de obtener semejante riqueza, eventualmente alguien gana.

Los números sorteados el sábado fueron tres, 18, 22, 27 y 33, con el Powerball 17.

Powerball, que cuesta 2 dólares por boleto, se juega en 45 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Los sorteos se realizan cada semana los lunes, miércoles y sábados por la noche.

Lectura rápida

¿Qué evento se describe? El aumento del premio de la Lotería Powerball en EE.UU. a $1.100 millones.

¿Quién es el responsable del sorteo? La Lotería Powerball, administrada en varias jurisdicciones de EE.UU.

¿Cuándo se realiza el sorteo? Los sorteos se realizan cada lunes, miércoles y sábado por la noche.

¿Dónde se juega Powerball? En 45 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU.

¿Cómo se estima el premio? El premio mayor subió a $1.100 millones tras no registrarse ganadores desde el 31 de mayo.

[Fuente: AP]

