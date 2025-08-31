El premio de la Lotería Powerball en EE.UU. alcanzó los $1.100 millones

DES MOINES, Iowa, EE.UU. (AP) — Los jugadores de Powerball tuvieron otra oportunidad el lunes para ganar un premio mayor estimado en más de 1.000 millones de dólares, después de que nadie ganara el gran premio el sábado por la noche.

Nadie acertó los seis números desde el 31 de mayo, lo que permitió que el premio mayor se incrementara a 1.100 millones de dólares, convirtiéndose en el quinto premio más grande en la historia del juego. Los pagos se distribuyeron a lo largo de 30 años, o un ganador podría optar por un pago único inmediato de aproximadamente 498,4 millones de dólares, nuevamente antes de impuestos.

Las probabilidades de acertar los seis números resultaron ser astronómicas: uno en 292,2 millones. La probabilidad de ser alcanzado por un rayo es mucho mayor. Sin embargo, con tantas personas apostando dinero por una oportunidad de obtener semejante riqueza, eventualmente alguien gana.

Los números sorteados el sábado fueron tres, 18, 22, 27 y 33, con el Powerball 17.

Powerball, que cuesta 2 dólares por boleto, se juega en 45 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Los sorteos se realizan cada semana los lunes, miércoles y sábados por la noche.