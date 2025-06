El Papa instó a líderes a fomentar el bienestar y combatir la desigualdad social

Durante el Jubileo de los Gobernantes, el papa León XIV se reunió el sábado con representantes de diversas naciones y manifestó que "una buena acción política puede contribuir a la paz".

El Pontífice enfatizó que la política, "cuando se ejerce con honestidad, justicia y en busca del bien común, se transforma en una de las formas más elevadas de caridad y puede ser un instrumento crucial para construir la paz".

En el Aula de las Bendiciones, durante su encuentro con delegaciones de más de 60 países, el Santo Padre subrayó la obligación de promover y cuidar el bien común, con especial atención a los más vulnerables.

En un mensaje claro, el Papa llamó a esforzarse por "superar la inaceptable desproporción entre la inmensa riqueza concentrada en manos de unos pocos y la pobreza que sufren muchas personas en el mundo". Afirmó que quienes viven en condiciones extremas "piden ser escuchados, pero a menudo no encuentran oídos dispuestos a oír su súplica". Alertó que esta desigualdad provoca "situaciones de injusticia persistente que pueden llevar fácilmente a la violencia y, con el tiempo, a la tragedia de la guerra". En contraposición, explicó que "una política sana, al fomentar una distribución equitativa de los recursos, puede brindar un servicio efectivo a la armonía y la paz, tanto a nivel nacional como internacional".

León XIV también se adentró en la relevancia de la libertad religiosa y el diálogo interreligioso, aspectos que, según su análisis, han cobrado mayor importancia en los tiempos actuales. Manifestó que "la vida política puede contribuir notablemente al crear las condiciones para una auténtica libertad religiosa y fomentar un encuentro respetuoso y constructivo entre diferentes comunidades religiosas".

Subrayó que "la creencia en Dios, junto con los valores positivos que de ella brotan, representa una fuente inmensa de bondad y verdad en la vida de las personas y las comunidades". El Pontífice agregó que, para contar con un referente común en la actividad política y no excluir lo trascendente en los procesos decisionales, "resultaría útil buscar un elemento que nos una a todos".

Resaltó que "un pilar esencial es la ley natural, no escrita por manos humanas, sino reconocida como válida en todo tiempo y lugar, hallando su justificación más convincente en la naturaleza misma". Aclaró que esta ley natural, de validez universal, "constituye la guía para legislar y actuar, especialmente en cuestiones éticas delicadas y urgentes que, hoy más que en el pasado, afectan la vida personal y el ámbito privado". Además, el Santo Padre mencionó la Declaración Universal de Derechos Humanos como parte del legado cultural de la humanidad.

Inteligencia artificial

Finalmente, el Papa abordó lo que denominó el "gran desafío" de la inteligencia artificial, considerándolo un avance que, sin duda, podrá representar "una gran ayuda para la sociedad, siempre que su uso no comprometa la identidad y dignidad de la persona humana y sus libertades fundamentales". Enfatizó que "no se debe olvidar que la inteligencia artificial es una herramienta para el bienestar de los seres humanos, no para disminuirlos ni sustituirlos".

Reconoció que "lo que está surgiendo es, efectivamente, un reto significativo que requiere atención y planificación para fomentar, en el contexto de los nuevos escenarios, estilos de vida saludables y justos, especialmente en beneficio de las generaciones más jóvenes".

Al finalizar, el Papa invitó a los gobernantes a volver la mirada hacia Santo Tomás Moro, cuyo "disposición a sacrificar su vida antes que traicionar la verdad lo transforma, también hoy, en un mártir de la libertad y del primado de la conciencia". Expresó su deseo de que el ejemplo del santo "sea fuente de inspiración y guía para cada uno de ustedes!" y bendijo a los presentes.