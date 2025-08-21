En vivo

Mundo

EEUU revisa 55 millones de visas por posibles violaciones que llevan a deportación

En una revisión exhaustiva, EEUU analizó 55 millones de visas en busca de posibles infracciones. Se evalúan desde actividades criminales hasta vínculos con el terrorismo.

21/08/2025 | 16:30

FOTO: EEUU revisa 55 millones de visas en busca de violaciones que puedan ser causa de deportación

El Departamento de Estado estadounidense indicó el jueves que está revisando los registros de más de 55 millones de extranjeros que cuentan con visas vigentes de Estados Unidos por posibles violaciones de las normas de inmigración que pueden causar su revocación o su deportación.

En una respuesta escrita a una pregunta planteada por The Associated Press, el Departamento indicó que todos los titulares de visas de Estados Unidos están sujetos a una “evaluación continua” con el objetivo de detectar cualquier indicio de que podrían ser inelegibles para obtener el documento.

Si se encuentra tal información, la visa será revocada y, si el titular de la visa está en Estados Unidos, estará sujeto a deportación.

El Departamento añadió que estaba buscando indicadores de inelegibilidad, incluidos indicadores de permanencia excesiva, actividad criminal, amenazas a la seguridad pública, participación en cualquier forma de actividad terrorista o apoyo a una organización terrorista.

“Revisamos toda la información disponible como parte de nuestra evaluación, incluyendo los registros de aplicación de la ley o de inmigración o cualquier otra información que salga a la luz después de la emisión de la visa que indique una posible inelegibilidad”, detalló el Departamento.

¿Qué está revisando EEUU? Estados Unidos revisó más de 55 millones de visas por posibles violaciones. ¿Quién realiza la revisión? El Departamento de Estado es el encargado de esta evaluación. ¿Cuándo se realiza la revisión? La revisión se comunicó el jueves pasado. ¿Dónde afecta la revisión? Afecta a titulares de visas en Estados Unidos y en otros lugares. ¿Cómo se determina la inelegibilidad? A través de indicadores como actividad criminal o permanencia excesiva.

[Fuente: AP]

