EEUU finaliza protecciones legales para 500.000 haitianos y desata riesgo de deportaciones

MIAMI (AP) - El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos notificó el viernes sobre la finalización de las protecciones legales para cientos de miles de haitianos, dejándolos vulnerables a la deportación. El DHS afirmó que las condiciones en Haití han mejorado y que, por lo tanto, los haitianos ya no cumplen con los requisitos para acceder a estas protecciones temporales.

La terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) afecta a aproximadamente 500.000 haitianos que residen en Estados Unidos, muchos de los cuales han estado en el país por más de diez años. Esta decisión se produjo tres meses después de que el gobierno del expresidente Donald Trump revocara otras protecciones legales para varios haitianos que llegaron de forma legal bajo un programa de permisos humanitarios, formando parte de una serie de políticas orientadas a restringir la inmigración.

Recientemente, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló una restricción impuesta por un juez federal que bloqueaba efectivamente la revocación del programa de permisos humanitarios. El TPS permite a las personas ya presentes en Estados Unidos permanecer y trabajar legalmente si sus países de origen se consideran inseguros. Inmigrantes de 17 países, incluido Haití, así como Afganistán, Sudán y Líbano, estaban amparados por estas protecciones antes del segundo mandato de Trump en enero.

Trump había prometido terminar con las protecciones y programas destinados a inmigrantes, como parte de un enfoque centrado en deportaciones masivas. Durante su campaña, mencionó su intención de reducir el TPS, el cual respaldaba a más de un millón de inmigrantes. También realizó afirmaciones sin fundamento sobre que haitianos en Springfield, Ohio, habían estado alimentando a sus mascotas a sus vecinos.

A cientos de miles de venezolanos y algunos afganos también se les ha notificado que perderán su TPS. Algunos haitianos beneficiados por el TPS han solicitado asilo u otro estatus migratorio que podría protegerles de la deportación; sin embargo, se desconoce cuántos de ellos se encontrarán desprotegidos.

"Esta decisión restablece la integridad de nuestro sistema de inmigración y asegura que el Estatus de Protección Temporal sea genuinamente temporal", destacó un portavoz del DHS. "La situación ambiental en Haití ha mejorado lo suficiente para que sea seguro que los ciudadanos haitianos regresen a su país".

No obstante, el Departamento de Estado de Estados Unidos no ha actualizado sus avisos para viajeros, manteniendo la recomendación a los ciudadanos americanos de no viajar a Haití debido a secuestros, crimen, disturbios civiles y atención médica deficiente.

El TPS para los haitianos expirará el 3 de agosto, y la terminación será efectiva desde el 2 de septiembre, indicaron las autoridades, incluyendo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. El DHS sugirió a los beneficiarios del TPS que regresaran a Haití utilizando una aplicación móvil llamada CBP Home.

Frantz Desir, un haitiano de 36 años que ha estado en Estados Unidos desde 2022 bajo asilo, expresó su preocupación por la decisión del gobierno de Trump de terminar el TPS.

"Ves a tus amigos que solían trabajar todos los días y, sin motivo aparente, ya no pueden hacerlo. Afecta a todos. Aunque no te haya pasado a ti, empiezas a cuestionarte: '¿Y si soy yo el siguiente?".

Desir relata que su audiencia de asilo originalmente estaba programada para este año, pero ha sido reprogramada para 2028. Vive en Springfield, Ohio, con su esposa e hijos, trabajando en una fábrica de autopartes.

___

El periodista de The Associated Press, Obed Lamy, contribuyó desde Indianápolis.

___

Esta nota fue traducida del inglés por un editor de AP con asistencia de tecnología de inteligencia artificial.