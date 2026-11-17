Buenos Aires, 17 noviembre (NA) -- Estados Unidos ha identificado indicios que sugieren que Irán podría estar evaluando la posibilidad de llevar a cabo ataques en Washington utilizando una bomba sucia o armas químicas dirigidas a altos funcionarios de la administración de Donald Trump, según informó la cadena CNN, citando a siete funcionarios estadounidenses.

Esta planificación, aunque no indica una preparación para un ataque inmediato, incluye información detallada sobre ubicaciones y blancos concretos, lo que ha llevado a la realización de reuniones de contingencia dentro del gobierno estadounidense.

La vocera de la Casa Blanca, Lauren Bis, declaró que el gobierno está "monitoreando toda potencial amenaza, pero que por el momento no existen amenazas creíbles contra el territorio nacional". A pesar de esto, dos funcionarios revelaron que durante la última semana se llevaron a cabo varias reuniones para discutir cómo contrarrestar los posibles ataques, calificando esa planificación como "prudente".

Sin embargo, persisten dudas sobre la capacidad operativa de Teherán. Una de las fuentes consultadas manifestó: "Si de verdad tienen el personal para llevarlo a cabo es motivo de debate". Desde el inicio de la administración de Trump, Irán ha estado elaborando planes contra funcionarios estadounidenses actuales y anteriores, incluido un intento de contratar un asesinato contra el mandatario en 2024.

Las amenazas han llevado al Servicio Secreto a trasladar al secretario del Tesoro, Scott Bessent, a una vivienda militar la semana pasada.

Los funcionarios también han expresado su preocupación sobre la vulnerabilidad de Estados Unidos ante un ataque con armas no convencionales. Una bomba sucia, que combina material radiactivo con un explosivo convencional, puede tener efectos devastadores. Una de las fuentes describió el impacto de este tipo de dispositivo: "Un arma así es un arma de terror, no un arma de precisión, igual que un atacante suicida que se hace estallar". Además, se advirtió que pueden causar enfermedades graves y hacer inhabitables ciertas áreas.

Por otro lado, se ha detectado que el régimen iraní podría haber escondido materiales para fabricar bombas dentro de Estados Unidos, aunque la credibilidad de esta información es discutida entre los funcionarios.

En otro ámbito, las autoridades estadounidenses siguen de cerca la posibilidad de que Irán utilice armas químicas contra las tropas desplegadas en Medio Oriente. Funcionarios advirtieron que los efectivos estadounidenses no cuentan con el equipo de protección ni el entrenamiento necesarios para enfrentar un ataque de esta naturaleza. Por esta razón, se ha iniciado una planificación paralela para asegurar que el personal diplomático y de inteligencia en la región esté adecuadamente preparado ante un eventual ataque químico.

La información fue divulgada por CNN, basada en testimonios de funcionarios estadounidenses y datos de inteligencia cuya credibilidad y alcance aún generan interrogantes.