Detienen a sospechoso por ataque incendiario a sinagoga en Melbourne, Australia

MELBOURNE, Australia (AP) — Un individuo fue detenido el domingo en conexión con un ataque incendiario ocurrido en una sinagoga de Melbourne, lo que representa un aumento de la violencia antisemita en la segunda ciudad más poblada de Australia.

Angelo Loras, de 34 años, compareció ante el Tribunal de Magistrados de Melbourne enfrentando cargos de incendio premeditado, poner en riesgo vidas y daños a la propiedad. Además, fue acusado de portar un “arma controlada” que fue confiscada durante su arresto el sábado. No se mencionó en la acusación la naturaleza del arma.

El hombre, oriundo de Sydney, no se declaró culpable ni solicitó su liberación bajo fianza. El juez John Lesser ordenó su detención hasta la próxima audiencia programada para el 22 de julio.

El incendio comenzó el viernes por la noche, cuando un líquido inflamable fue arrojado a la entrada de la Sinagoga de Melbourne Este, conocida como la Congregación Hebrea de Melbourne Este, mientras 20 congregantes participaban en una cena de sabbat dentro del lugar.

Los miembros de la congregación lograron escapar sin sufrir daños gracias a una puerta trasera, mientras los bomberos contenían el incendio en el área de entrada de la sinagoga, que tiene 148 años de antigüedad.

El rabino Dovid Gutnick, quien estaba presente con su familia en el momento del ataque, detalló que las cámaras de seguridad mostraron al sospechoso tocando el timbre en dos ocasiones antes de que comenzaran las llamas.

El hijo de 13 años del rabino se encontraba en la oficina y decidió no abrir la puerta al ver al hombre a través del monitor de la cámara de seguridad.

“Por lo general no dudamos en abrir a quienes llaman”, expresó Gutnick a la Associated Press. “Mi hijo dudó y no respondió. Cuando llegué a la parte delantera, ya había humo y llamas entrando por debajo de la puerta”, añadió.

Este incidente se produjo en el marco de tres eventos de violencia antisemita que tuvieron lugar el viernes por la noche y madrugada del sábado.

Las autoridades todavía investigan si existe un vínculo entre el ataque a la sinagoga y otros dos incidentes registrados en negocios cercanos.

Sobre uno de los ataques, en el centro de Melbourne, aproximadamente 20 manifestantes enmascarados acosaron a clientes de un restaurante de propiedad israelí. Los atacantes rompieron una ventana, volcaron mesas y lanzaron sillas, mientras gritaban “Muerte a las FDI”, haciendo referencia a las Fuerzas de Defensa de Israel. Como resultado, una mujer de 28 años fue arrestada por obstrucción a la labor policial.

La policía también investiga el vandalismo en un negocio en el norte de Melbourne, donde se encontró grafiti antisemita y tres vehículos relacionados con el establecimiento fueron incendiados antes del amanecer del sábado.

El ministro del Interior, Tony Burke, se reunió con líderes comunitarios judíos en la sinagoga. Dijo que la policía estaba tratando de determinar si los tres incidentes estaban relacionados. “Hay un claro vínculo en la intolerancia y en la disposición de realizar actos de violencia”, comentó.

Burke confirmó que la campaña de violencia no es un fenómeno aislado y debe ser erradicada. “Los ataques antisemitas deben ser condenados enérgicamente”, añadió.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, también expresó su preocupación y solicitó al gobierno australiano que tome medidas enérgicas contra estos actos de vandalismo y violencia.

“Los ataques antisemitas, incluyendo el intento de incendio de una sinagoga, son crímenes de odio que deben ser enfrentados con firmeza”, expresó Netanyahu en un comunicado.